Wahlsieger Harald Preuner (VP, links), SP-Spitzenkandidat Bernhard Auinger: in zwei Wochen Entscheidung um das Bürgermeisteramt Bild: APA Startseite Umfärbung der Mozartstadt: ÖVP in Salzburg erstmals auf Platz eins SALZBURG. Bürgermeister-Stichwahl zwischen Harald Preuner (VP) und Bernhard Auinger (SP). 11. März 2019 - 00:04 Uhr

Die Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg brachte einen politischen Umbruch: Erstmals in der Zweiten Republik ist die SPÖ nicht mehr stimmenstärkste Partei. Schon nach Auszählung einzelner Sprengel am Nachmittag hatte sich ein deutlicher Gewinn der von Bürgermeister Harald Preuner angeführten ÖVP abgezeichnet; SPÖ, aber auch Neos und FPÖ verloren gegenüber 2014 deutlich.

Die ÖVP legte nach vorläufigem Endergebnis um rund 17 Prozentpunkte zu und landete mit 36,7 Prozent der Stimmen mit deutlichem Abstand auf Platz eins. Die SPÖ verlor mehr als fünf Prozentpunkte und kam auf 27 Prozent. Für die SPÖ ist das Ergebnis bitter: Sie verlor nicht nur die relative Mehrheit in der Salzburger Landeshauptstadt, auch die 20 Jahre bestehende rot-grüne Mandatsmehrheit ist deutlich verfehlt. Wobei die grüne Bürgerliste mit 14,4 Prozent den dritten Platz behaupten konnte. Verluste setzte es auch für die FPÖ, mit einem Minus von rund vier Prozentpunkten auf 8,8 Prozent, und für die Neos einen schweren Dämpfer. Mit 5,9 Prozent blieben sie deutlich hinter ihren Erwartungen und erreichten weniger als die Hälfte ihres Ergebnisses der 2014er-Wahl, bei der sie erstmals angetreten waren. Die Liste SALZ ist abermals mit einem Mandat im Gemeinderat vertreten, mit einem Mandat auch die KPÖ Plus.

> Video: Erdrutschsieg für ÖVP in Stadt Salzburg

Die ÖVP verdoppelte zwar ihre Sitze im Gemeinderat von acht auf 16, für eine schwarz-blaue Mehrheit reicht dies aber, wegen der Verluste der Freiheitlichen, nicht.

Zur Bürgermeisterwahl traten nicht weniger als acht Kandidaten an; es kommt zur erwarteten Stichwahl zwischen VP-Amtsinhaber Harald Preuner und dem SP-Spitzenkandidaten Bernhard Auinger.

Stichwahl am 24. März

Preuner ist erst seit Dezember 2017, nach dem Rücktritt von Langzeit-Bürgermeister Heinz Schaden (SP) wegen dessen erstinstanzlicher Verurteilung in einem Untreue-Prozess, im Amt. Damals konnte er sich gegen Auinger nur mit knappem Vorsprung von 294 Stimmen durchsetzen.

Diesmal scheint die Ausgangsposition für Preuner besser: Im ersten Wahlgang kam er auf 41,4 Prozent, Auinger auf 30,8 Prozent. Martina Berthold von der Bürgerliste kam mit 12,3 Prozent abgeschlagen auf Platz drei.

> Video: Analyse der Wahlergebnisse

In einer ersten Reaktion auf das Wahlergebnis sprach Preuner von einer "Riesenverantwortung", die er "mit Demut" annehme. Für die Stichwahl gelte es, in den kommenden zwei Wochen noch zu mobilisieren, weil "sich viele Wähler denken könnten, die Sache sei schon gelaufen". Im Gemeinderat werde er keine fixe Koalition eingehen, sagte Preuner. VP-Bundeschef Sebastian Kurz gratulierte zum "historischen Wahlerfolg".

"Das Ergebnis ist nicht so zufriedenstellend, wie wir es erwartet haben", meinte SP-Spitzenkandidat Auinger. Bei der Bürgermeisterwahl habe er ungefähr das Ergebnis von 2017 erreicht, "warum die Partei das nicht mitgenommen hat, weiß ich nicht".

Emotional reagierte Neos-Stadtrat Lukas Rößlhuber: "Opposition ist scheiße. Ich hätte mich sehr gefreut, weiter in der Stadtregierung zu sein." (bock)

Stabile Ergebnisse mit einigen Überraschungen

434.000 Salzburger konnten am Sonntag bei den Gemeinderatswahlen abstimmen.

Abseits der Landeshauptstadt bleiben die Ergebnisse relativ stabil. In den 118 Gemeinden (ohne Salzburg-Stadt) legte die ÖVP 1,5 Prozentpunkte zu und kam auf 50,3 Prozent. Die SPÖ konnte 0,5 Prozentpunkte dazugewinnen (27,8 Prozent). Die Freiheitlichen verloren 1,7 Prozentpunkte und kamen insgesamt auf 10,5 Prozent der Stimmen. Die Grünen büßten einen Prozentpunkt ein und erhielten 5,5 Prozent.

Einige der Ergebnisse brachten durchaus Überraschungen. Erwartbar war der Wahlausgang in Radstadt. Da es weder ÖVP noch SPÖ gelungen war, einen Bürgermeisterkandidaten zu nominieren, wird die Stadt vom einzigen blauen Bewerber geführt. FP-Kandidat Christian Pewny erhielt 70,1 Prozent der Stimmen. Es ist das erste Mal seit 2004, dass die FPÖ wieder einen Bürgermeister in Salzburg stellt.

Eine Niederlage musste hingegen FP-Landeschefin Marlene Svazek in ihrer Heimatgemeinde Großgmain einstecken. Sie schaffte es mit 33 Prozent der Stimmen nicht in die Bürgermeisterstichwahl. Der amtierende VP-Ortschef Sebastian Schönbuchner erhielt im ersten Wahlgang 54,3 Prozent der Stimmen. In der Gemeindevertretung konnte die FPÖ allerdings 11,5 Prozent zulegen.

In Hallein, der zweitgrößten Stadt Salzburgs, konnten die Sozialdemokraten wieder den ersten Platz erringen. Der SPÖ gelang es, nach einem vierjährigen VP-Interregnum mit 37,3 Prozent (plus 12,8 Prozentpunkte) stimmenstärkste Partei zu werden.

Sieben Bürgermeisterinnen schafften es auf Anhieb, was einen leichten Frauenzuwachs an Ortschefinnen bringt. In elf Gemeinden findet noch eine Stichwahl in zwei Wochen statt.

Kommentare „Die Partei der reichen alten weißen Männer auf dem Vormarsch. “ allesistmOOEglich Die Partei der reichen alten weißen Männ... „Die OÖN-Berichterstattung Volksblatt-like wie immer. “ klettermaxl Die OÖN-Berichterstattung Volksblatt-lik... „Folgende Ergänzung wäre anzubringen: Die FPÖ wurde im Prinzip im ganzen Bundesland zugunsten der ...“ allesistmOOEglich Folgende Ergänzung wäre anzubringen: Die... Alle 4 Kommentare anzeigen » Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren