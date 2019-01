Nach OÖN-Bericht: Wirbel um kolportierten Wechsel von Detlef Wimmer

Vizebürgermeister Detlef Wimmer, Ressortbereiche:

Finanzangelegenheiten für die Bereiche Finanzrecht, Abgaben und Steuern, Parkraumbewirtschaftung, sowie ein direktes Informationsrecht in allen anderen Finanzangelegenheiten.



Daraus ist ersichtlich, dass Vizebürgermeister Wimmer für die seit Jahren verschleppten und zum Teil bereits verjährten Abgaben verantwortlich ist.

Drückt sich Wimmer jetzt in der bekannten Blauen Form:

"Mit der FPÖ wird sich alles ?zum Besseren? ändern!"



Wimmer wird vor dem Untergang der Stadt Linz herausgenommen und bekommt Unterschlupf im Ministerium, da er ja für höheres in der FPÖ bestimmt ist. Wimmer darf mit der, mit der FPÖ mitverantwortlichen Misswirtschaft seine Weste nicht anpatzen.

Die FPÖ arbeite für die Partei, nicht für das Volk.