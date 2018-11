Landesversammlung: Grüne OÖ stellen Regierung Klima-Ultimatum

WELS. Derzeit läuft die Landesversammlung der Grünen Oberösterreich in der Welser Stadthalle. Spannend wird es am Nachmittag, wenn es um die umstrittene Statutenreform geht.

Landessprecherin Maria Buchmayr und Landesrat Rudi Anschober Bild: Facebook/Die Grünen Oberösterreich

"Die Erde braucht uns jetzt" heißt das Motto der in Wels stattfindenden Landesversammlung der Grünen. Mit einem Leitantrag für eine Klimaschutz-Offensive forderte die Landespartei die Bundesregierung zum Handeln auf. Gefordert wird ein engagierter Klimaplan zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens. Bis Jahresende solle dieser der EU-Kommission vorgelegt werden. „Es ist allerhöchste Zeit, endlich die Dramatik der Lage zu erkennen. Wir laufen offenen Auges und tatenlos in die Klimakatastrophe", sagte die Grüne Landessprecherin Maria Buchmayr.

Auch der Grüne Landesrat Rudi Anschober forderte von der Regierung eine Klimaschutz-Offensive ein, um die Pariser Klimaziele in Österreich zu erreichen: "Dafür brauchen wir eine rasche Energiewende, eine konsequente Verkehrswende, einen Stopp klimaschädigender Subventionen und eine ökosoziale Steuerreform, die klimaschonendes Verhalten belohnt", so Anschober. "Österreich ist beim Klimaschutz für die nächsten Generationen zu einem Schlusslicht in der EU geworden", sagte der Landesrat und stellte ein überparteiliches Klima-Volksbegehren in Aussicht, sollte die Regierung beim Klimaplan "versagen".

Kogler: "Österreich in einer Ecke mit Trump und Orban"

Danach schwor Bundessprecher und EU-Spitzenkandidat Werner Kogler die Oberösterreichischen Grünen auf den bevorstehenden EU-Wahlkampf ein: „Es wird die wichtigste Parlamentswahl in der Geschichte der EU. Es wird eine Schicksalswahl, die Zukunft der Union entscheidet", sagte Kogler. Europa stünde vor immens großen Herausforderungen, die nur zusammen und konstruktiv bewältigt werden können, so der Spitzenkandidat der Grünen. Für ihn sei es "beschämend", welches Bild Österreich aktuell in der EU abgibt, "und das speziell als Vorsitzland". Kogler: "Mit der Ablehnung der UN Migrationsvereinbarung stellt Schwarz-Blau Österreich in eine Ecke mit Trump und Orban und riskiert einen immensen Imageschaden für das Land. Das ist der falsche Weg für Österreich und Europa“.

Nach der Rede Koglers wird sich die Landespartei heute Nachmittag noch mit der umstrittenen Statutenänderung befassen. Damit soll die Erstellung der Kandidatenliste auf neue Beine gestellt werden.

