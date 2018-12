Landesbudget 2019: Ohne neue Schulden und mit alten Streitpunkten

LINZ. Das Budget 2019 ist das zweite, das Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) ohne geplante Neuverschuldung vorlegt. Scharfe Spar-Einschnitte wie in diesem Jahr wird es 2019 nicht geben: Das Land erwartet Mehreinnahmen von 85 Millionen Euro. Der Streit um das Sozialbudget ist dennoch nicht beigelegt.

Am Dienstag im Landtag: Stelzers zweite Budgetrede Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der von Thomas Stelzer (VP) angekündigte Budgetkurs wird beibehalten: In der dreitägigen Budgetdebatte nächste Woche im Landtag (Dienstag bis Donnerstag) legt der Landeshauptmann für 2019 zum zweiten Mal ein Budget vor, das keine Aufnahme neuer Schulden vorsieht. Wie heuer soll es auch wieder Rückzahlungen vorsehen: 90 Millionen Euro.

Das Budget wächst im Vergleich zu 2018 um ein halbes Prozent auf 5,71 Milliarden Euro. Umstrittene Spar-Einschnitte wie heuer (generelle Kürzung der Ermessensausgaben, geringere Erhöhung des Sozialbudgets, Kürzungen bei Kultur, verminderte Beamten-Lohnrunde) sind nicht vorgesehen. Denn 85 Millionen Euro mehr an Steuereinnahmen spült das mit zwei Prozent berechnete Wirtschaftswachstum in die Landeskassen. Aufgebaut wird auch auf den im Vorjahr gekürzten Ermessensausgaben. Man baue auf "Stabilität in allen Bereichen", sagt Stelzer.

Streit um 26 Millionen Euro

Am kräftigsten steigt das Gesundheitsbudget: um 5,1 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro. Die heftige Auseinandersetzung um den Sozialbereich, der die Budgetdebatte im Vorjahr dominierte, schien beigelegt: Mit Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) hatte sich Stelzer zunächst auf eine Erhöhung auf 596 Millionen Euro geeinigt. Doch der Friede währte nicht lange: nach Angriffen der ÖVP wegen 26 Millionen Euro Übertragungsmittel, die im Sozialbudget dieses Jahr übrigblieben, zog die SPÖ ihre Zustimmung zum Sozialbudget zurück. Die 26 Millionen seien verplant und mit Stelzer vereinbart gewesen, kritisierte Gerstorfer. Auch die Grünen werden einzelnen Kapiteln wie Wohnbau, Verkehr und Bildung nicht zustimmen.

Lesen Sie dazu auch: "Wie gewonnen"... Noch ist die Zufriedenheit über die Konsolidierung des oberösterreichischen Landeshaushalts nicht richtig verklungen, zeigen sich am Horizont schon wieder dunklere Wolken – Ein Kommentar von Wolfgang Braun

Unwägbarkeiten: Konjunktur, Steuerreform, Musiktheater

Für 2019 ist das Landesbudget geschnürt. Darüber hinaus türmen sich Unwägbarkeiten auf: So zeichnet sich eine Eintrübung der Konjunktur ab, die 2019 noch ein Plus von 85 Millionen Euro Steuern in die Kassen des Landes spült. Neben der Konjunkturdelle wird auch die von der Bundesregierung angekündigte Steuerreform im Volumen von fünf Milliarden Euro nicht ohne Auswirkung auf den Landeshaushalt bleiben: Mit 180 Millionen Euro würde diese Reform Oberösterreichs Budget belasten.

Dazu kommen offene Projekte, deren Volumen man aktuell noch nicht einschätzen kann. Etwa die zweite Linzer Schienenachse, bei der das Land 55 Prozent der Kosten tragen soll und die laut derzeitiger Planung rund 300 Millionen Euro kosten würde – eine Einigung mit Linz vorausgesetzt.

Eine Dauerbelastung für das Land ist auch die Rückzahlung für die Errichtung des Linzer Musiktheaters. Rund 180 Millionen Euro hat der Bau gekostet, 107 Millionen sind noch offen. 62 Millionen sind über Kredit finanziert und werden in Teilbeträgen jährlich zurückgezahlt, gleich 45 Millionen sind über ein Genussrecht bei der Hypo-Landesbank 2025 fällig. Erwartet wird, dass man diesen Betrag umschulden wird.

Neue Schulden und Sparer: Bundesländer im Vergleich

Wie ist es mit den Haushalten der anderen Bundesländer bestellt, wie liegt Oberösterreich im Vergleich? Beim Kriterium "niedrige Verschuldung" sind die westlichen Länder Tirol und Vorarlberg "Musterschüler". Die Statistik Austria meldete die Zahlen, auf Basis der Rechnungsabschlüsse 2017, nach Brüssel. Oberösterreich liegt laut diesen Zahlen bei der Pro-Kopf-Verschuldung mit 1337 Euro an drittbester Stelle (siehe Grafik). Ein Überblick über die Budgets 2019:

Niederösterreich: Schon im Juni wurde das Landesbudget mit knapp 9,05 Milliarden Euro Ausgaben beschlossen, der Netto-Abgang beträgt 152,5 Millionen Euro. Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt bis 2021.

Steiermark: Im Doppelbudget für 2019 und 2020 stehen 132 bzw. im Folgejahr 45 Millionen Euro Neuverschuldung. Den Budgetausgleich will man danach schaffen.

Wien: Bei Ausgaben von 15,68 Milliarden Euro plant die Stadt 2019 einen Abgang von 188 Millionen Euro. 2019 soll das "letzte Jahr" mit Neuverschuldung sein.

Salzburg: Bei 2,85 Milliarden Euro Ausgaben entsteht 2019 ein Defizit von 20 Millionen. Dies soll "durch Rücklagen" ausgeglichen werden.

Kärnten: Das vom Hypo-Debakel gebeutelte Land wird sich mit 83,8 Millionen Euro zusätzlich verschulden, bei Ausgaben von 2,28 Milliarden Euro.

Burgenland: Für 2019 sind Einnahmen und Ausgaben von 1,16 Milliarden Euro und keine Neuverschuldung budgetiert.

Tirol: Das achte Jahr in Folge soll es 2019 keine Neuverschuldung geben. Das Tiroler Landesbudget umfasst im nächsten Jahr 3,7 Milliarden Euro.

Vorarlberg: Ebenfalls seit Jahren budgetiert das Ländle ohne Abgänge, für 2019 mit Einnahmen und Ausgaben von 1,9 Milliarden Euro.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema