Kassen für Beamte, Lehrer, Politiker: Bessere Leistungen, viele Funktionäre

LINZ. Sie sind von der Kassenreform unangetastet – Versicherte zahlen höhere Beiträge.

Auch bei den Krankenfürsorge-Anstalten müssen Doppelgleisigkeiten beseitigt werden, heißt es aus dem Landhaus. Bis Oktober sollen Vorschläge vorliegen. Bild: Erwin Wodicka

Die umstrittene Kassenreform der Bundesregierung zielt vor allem auf die Fusion der neun Gebietskrankenkassen (GKK) ab. Unangetastet bleiben die 15 Krankenfürsorge-Anstalten (KFA). Davon sind sechs in Oberösterreich mit insgesamt rund 100.000 Versicherten: die KFL für Landesbedienstete, in der auch die Landesregierungsmitglieder und Abgeordneten versichert sind, die LKUF für Landeslehrer, die KFG für Gemeindebedienstete und drei kleinere Kassen in Linz, Wels und Steyr.

Die KFA sehen sich oft dem Privilegien-Vorwurf ausgesetzt. So ist ihre Versichertengemeinschaft attraktiv, es gibt nicht wie bei den GKK eine solidarische Mitfinanzierung für Arbeitslose. Die Leistungen für die Versicherten sind teils deutlich höher. Die LKUF etwa zahlt bis zu sechs Wochen Sonderklasse im Spital, KFL und KFG zahlen jährlich 350 Euro für Massagen. Die Anstalten leisten durchwegs mehr für Zahnbehandlung.

Bund rechtlich nicht zuständig

Die Vertreter der KFA argumentieren, dass die Versicherten höhere Beiträge zahlen und zehn Prozent Selbstbehalt leisten. Während der Beitrag für GKK-versicherte Arbeitnehmer 3,87 Prozent der Lohnsumme beträgt, sind es bei den Landesbediensteten 4,35 Prozent, bei den Lehrern 4,5, bei den Gemeindebediensteten 4,7.

In den Gremien der Anstalten gibt es nicht wenige Funktionäre. Bei der LKUF sind es 19 im Aufsichtsrat bzw. 16 im Verwaltungsrat. Bei der KFL sind es 6 bzw. 10 Personen, bei der KFG 55 bzw. 13.

Die Funktionäre bekommen zwischen 26 Euro im Jahr (etwa im KFG-Aufsichtsrat) und rund 300 Euro im Monat, je nachdem in wie vielen Ausschüssen sie sind. Genaue Angaben dazu gibt es nicht.

Warum die Bundesregierung vor den KFA Halt macht? "Das liegt nicht in der Zuständigkeit des Bundes", heißt es aus dem VP-Klub. Ministerin Beate Hartinger-Klein (FP) lässt mitteilen: Die KFA beruhten auf Landesrecht. Deren Auflösung würde in der Kompetenz des Landesgesetzgebers liegen.

Man dürfe nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, "nur weil Fusionen gerade modern sind", sagt Lehrer-Gewerkschafter und LKUF-Aufsichtsratsvorsitzender Paul Kimberger: Es gebe große Unterschiede zwischen den KFA. "Wir arbeiten ohnehin permanent daran, zu kooperieren und Synergien zu heben."

"Scheuklappen ablegen"

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) hat die KFA-Gremien im Frühjahr beauftragt, "Modelle für eine stärkere Zusammenarbeit" auszuarbeiten. KFL und LKUF wirtschafteten zwar sehr gut, dennoch müsse man ständig am Abbau von Doppelgleisigkeiten arbeiten. "Ich erwarte, dass alle Verantwortungsträger in den Krankenfürsorgen ihre Scheuklappen ablegen und aktiv an einer Reform mitarbeiten", sagt Stelzer nun.

Bis Ende Oktober werde man Vorschläge bringen, sagt KFL-Direktor Stefan Horner. Er betont, dass schon kooperiert werde, etwa in Einkauf und IT. Die Verwaltungskosten machten nur rund zwei Prozent aus. Dass die KFA Überschüsse machen und Millionen-Rücklagen gebildet haben, sei wichtig, da die Versichertengemeinschaft immer älter werde. Auch investiere man verstärkt in Prävention.

Krankenfürsorge-Anstalten: Ein Hort der Privilegien?

Pro: Karin Doppelbauer, Neos-Nationalratsabgeordnete aus Kallham

Schwimmen in Geld

Mit den Krankenfürsorge-Anstalten (KFA) wie jenen des Landes Oberösterreich leisten sich Landesbeamte eine privilegierte Versicherung, die in Geld schwimmt und bessere Leistungen anbieten kann als die Gebietskrankenkasse (GKK). Während eine GKK durchschnittlich 100 Euro an Vermögen pro Versichertem hat, verfügen die KFA über bis zu 2200 Euro pro Versichertem – schließlich müssen sie im Gegensatz zu den Gebietskrankenkassen keine Arbeitslosen versorgen, und ihre Versicherten haben durchschnittlich ein höheres Einkommen. Im Endeffekt muss die Allgemeinheit also für die Luxusversicherung der Landesbeamten zahlen, das gehört abgestellt. Bei der Kassenreform der Regierung ist leider eine historische Chance vertan worden, alle Versicherungen für Arbeitnehmer zusammenzufassen oder zumindest einen Kassen-Finanzkraftausgleich zwischen ihnen zu schaffen.

Contra: Peter Csar, Landespersonalvertreter, KFL-Verwaltungsratschef, Obmann VP Wels

Sparsam und schlank

Die KFA wirtschaften mit schlanker Selbstverwaltung effizienter als ein Wien-gesteuertes Zentralsystem. Wir kennen die Bedarfe unserer Zielgruppen und stimmen die Leistungen maßgeschneidert ab. Dabei entstehen für die Dienstgeber – somit den Steuerzahler – keine Mehraufwendungen durch die KFA. Hingegen leisten unsere Versicherten im Schnitt um 20 Prozent höhere Beiträge und zusätzlich zehn Prozent Selbstbehalt bei Arztbesuchen, Heilmitteln etc. Dem erhöhten Eigenbeitrag steht ein punktuell besseres Leistungsspektrum gegenüber, das somit kein steuerfinanziertes Privileg ist. Unsere Erfolgsfaktoren: sparsame Strukturen und völlige Kostentransparenz. Für jeden Arztbesuch erhält man eine Echtkosten-Rechnung, die vorzufinanzieren ist. Aufgeblähte Gremien gibt es bei uns ebenso wenig wie teures Marketing oder sonstigen Firlefanz ohne Nutzen für die Versicherten.

