Zustimmung zu EU-Austritt in Österreich gesunken

Antrittspressekonferenz von Johannes Voggenhuber für die EU-Wahl.



Zentrales Thema ist die Demokratisierung in Richtung Republik Europa, in der die Bürger selbst mit ihrer Stimme entscheiden wo es lang geht.



Und nicht mehr die 27 Regierungschefs im EU-Rat. Denn da geht nichts weiter in Europa. Nationalistische Interessen der 27 stehen sich gegenseitig im Wege.



Die Republik Europa - im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Europa - eine wirklich interessante Idee. Nur so wird was weitergehen in Europa.



Hier nachzuschauen:

https://tvthek.orf.at/profile/Pressekonferenz-Jetzt-praesentiert-EU-Spitzenkandidaten-Voggenhuber/13890130/Pressekonferenz-Jetzt-praesentiert-EU-Spitzenkandidaten-Voggenhuber/14003462