Starköchin kandidiert für die Grünen

WIEN. Sarah Wiener will als Listenzweite bei der EU-Wahl antreten.

Kogler präsentierte Sarah Wiener Bild: APA

Die Grünen wollen mit einer prominenten Quereinsteigerin in die EU-Wahl ziehen. Am Sonntag präsentierte Grünen-Chef Werner Kogler Starköchin Sarah Wiener als Listenzweite. Er selbst geht als Spitzenkandidat für die Grünen bei der EU-Wahl im Mai an den Start.

"Warum die Wiener?", stellte sie selbst die rhetorische Frage bei der Pressekonferenz. Sie sei eine leidenschaftliche Verfechterin der europäischen Werte, sei erschrocken vom Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen und werde angetrieben von der Idee nachhaltiger Landwirtschaft und gesunder Ernährung, sagte Wiener. "Zuerst kommt das Fressen und dann alles andere", spielte sie auf ein bekanntes Zitat an.

Kogler berichtete, dass er mit Wiener bei europäischen Grünen-Kongressen, wo sie für eine Landwirtschafts- und Ernährungswende eintrat, ins Gespräch gekommen sei. In der Folge sei die Idee einer Kandidatur entstanden.

Wiener räumte ein, dass sie noch eine steile Lernkurve vor sich habe. In Zeiten, in denen Berufspolitiker diffamiert würden, sei es aber wichtig, dass Personen aus der Zivilgesellschaft aufstünden und bereit seien, Verantwortung zu übernehmen.

> Video: Sarah Wiener will ins EU-Parlament

Parteimitglied ist die 56-Jährige keines, die Grünen seien aber ihre Wiege. Ihre Bekanntheit sei im bevorstehenden EU-Wahlkampf sicher nicht schädlich, sagte Wiener. Für ein zweites Mandat müssen die Grünen bei der Wahl neun Prozent erreichen. Sie wolle alles dafür tun, versicherte sie, wobei der Wahlkampf sicher "keine Sarah-Wiener-Persönlichkeits-Nummer" werde. Den Ex-Grünen Johannes Voggenhuber, der für die Liste Jetzt antritt, kenne sie persönlich nicht.

Die Kandidatur muss am 16. März noch von den Parteigremien fixiert werden. Kogler sieht darin aber kein Problem. Er hielt sich bedeckt, wer auf den weiteren Listenplätzen antreten werde.

Lesen Sie hier ein Porträt über Sarah Wiener

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema