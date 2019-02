"Eine Haft auf Verdacht geht nicht"

WIEN. VP-Bildungsminister Heinz Faßmann hat ernste Bedenken gegen die Sicherungshaft

Faßmann warnt davor, die Grundrechte zu beschneiden. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) spricht im OÖN-Interview über die Bedeutung des Karfreitags, die umstrittene Sicherungshaft, seine Pläne für die Schule und die Bedeutung von Meinungsfestigkeit in der Politik.

OÖNachrichten: Fühlen Sie sich als Protestant um Ihren Feiertag am Karfreitag betrogen?

Heinz Faßmann: Ich werde meinen persönlichen Feiertag dafür einsetzen, den Karfreitag zu feiern. Ich gehe mehr oder minder regelmäßig in den Gottesdienst. Der Karfreitag ist für mich ein wichtiger Tag, ein Tag des Nachdenkens über das Leben und was danach kommt.

Mit den Herbstferien werden auch die religiösen Feste Ostern und Pfingsten "verkürzt", da der folgende Dienstag nicht mehr schulfrei ist. Wird dadurch nicht der Einfluss der katholischen Kirche bewusst geschmälert?

Es ist in einer religionspluralen Gesellschaft gut, wenn es eine gewisse Säkularität gibt und nicht jede Religionsgemeinschaft für sich Sonderregeln beanspruchen kann. Das heißt nicht, dass der persönliche Glaube beschnitten wird. Jeder soll religiös sein, wie er glaubt. Österreich ist jedenfalls historisch bedingt katholisch geprägt und hat sich immer schwer getan mit religiösen Minderheiten.

Also auch kein Kreuz mehr im Klassenzimmer?

Das Kreuz ist nicht nur religiöses Symbol, sondern auch kulturelles. Es ist ein Zeichen der Verbindung.

Soll an Schulen Ethikunterricht das Fach Religion ersetzen?

Ethikunterricht ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Gerade in einer religionspluralen Gesellschaft mit wachsendem Anteil an Nichtgläubigen. Wir brauchen so etwas wie ein gemeinsames Wertefundament im Umgang miteinander und mit der Umwelt. Wir müssen uns darauf einigen, was ethisch falsch und was richtig ist.

Wann startet das Fach Ethik?

Beginnen wollen wir mit der Oberstufe ab dem Schuljahr 2020/2021 als Alternative für jene, die vom Religionsunterricht abgemeldet sind. Aber wir sagen auch, das sollte nicht das Ende sein.

Apropos richtig oder falsch: Ist es moralisch richtig, jemanden auf Verdacht einzusperren?

Nein, es ist nicht richtig. Haft auf Verdacht geht nicht. Es muss konkrete Anlasspunkte geben, vielleicht auch eine Vorgeschichte, etwa ein Aufenthaltsverbot. Dann kommen wir schon in einen Kriterienkatalog hinein, der zu diskutieren ist. Aber auf Verdacht und ohne Beweise, das ist zu wenig.

Es geht ja auch darum, Grundrechte verfassungsrechtlich zu beschneiden.

Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Weil diese Grundrechte entsprechen letztlich der Idee des Menschen als freies Individuum. Diese zu beschneiden, dafür braucht es wirklich, wirklich gute Gründe. Es schwirren alle möglichen Ideen herum. Es ist die Aufgabe von jenen, die diese Ideen in die Welt gesetzt haben, diese auch zu konkretisieren.

Die Sicherungshaft ist eine Idee von FP-Innenminister Kickl. Fühlen Sie sich als Teil dieser Regierung noch wohl?

Man muss mit der Meinungspluralität in der Gesellschaft und auch in der Regierung umgehen. Aber seien Sie sich sicher, ich habe eine gewisse Meinungsfestigkeit und falle auch nicht gleich um.

Geht die Dominanz des Themas Angst nicht auch zulasten einer gewissen geistigen Offenheit?

Die letzten Monate waren sehr unruhig aufgrund der Gewaltdelikte. Das soll man nicht unterschätzen. Das ist natürlich auch eine Folge der Zuwanderung und eines Imports von anderen ethischen Vorstellungen. Daher sind Ethikunterricht und Wertekurse so wichtig, um hier im Rahmen der Sozialisierung unserer Zivilisation die richtigen Weichen zu stellen.

Die im September gestarteten Deutschförderklassen haben bisher mäßigen Erfolg gezeigt. In Wien sind 15 Prozent der Schüler nach einem Semester reif für die Regelklasse, in anderen Bundesländern weniger. Ist das ein zufriedenstellendes Ergebnis?

Ich sehe das pragmatisch und nehme das Ergebnis, so wie es ist. Wenn der Prozentsatz zu hoch wäre, hätte ich meine Zweifel. Kann man genügend Deutschkompetenzen wirklich innerhalb eines Semesters erwerben? Bei einem zu geringen Prozentsatz hätte ich aber auch Zweifel, denn es gibt sprachtalentierte Schüler. Ich vertraue ganz auf die Kompetenzen der Lehrer, das zu beurteilen.

Sie haben vorhin Ihre "Meinungsfestigkeit" betont. Haben Sie für Ihre häufigen Abweichungen von der "message control" der Regierung schon einen Rüffel von Kanzler Kurz bekommen?

Nein, noch nie. Ich glaube, der Kanzler ist durchaus froh, dass er mich in der Regierung hat.

Politisch unüblich war Ihre Ansage, nach der nächsten Wahl nicht mehr als Minister dienen zu wollen. Haben Sie keine Sorge, als "lame duck" zu gelten?

Aber überhaupt nicht. Ich will bis 2022 ordentlich und positiv wirken, aber alles ist endlich. Auch die Zeit, die danach kommt.

Ist Politik so unerquicklich, dass Sie schon jetzt genug haben?

Unerquicklich nicht, aber es ist schon ein anstrengender Job und anders als der Universitätsalltag.

Ex-Bildungsministerin Hammerschmid (SP) versucht vergeblich eine Rückkehr an die Uni als Rektorin. Soll man sich mit diesem Hintergrund vielleicht erst mit 60+ in die Politik wagen?

Das ist eine schwierige Situation. Natürlich findet eine politische Punzierung statt, und da überlegen sich Institutionen, ob man so jemanden zurücknehmen soll. Die Entscheidung, mit 60+ eine Phase der Politik einzulegen, ist kein unvernünftiges Modell, weil man eine relative Unabhängigkeit besitzt.

Schüler bewerten künftig Lehrer

Das neue Lehrerdienstrecht schreibt eine Verpflichtung zur Weiterbildung in einem gewissen Stundenausmaß vor.

Faßmann stellt nun auch ein neues Instrument der Lehrerüberprüfung durch Schüler vor.

In „strukturierter und anonymisierter“ Form sollen sie künftig in allen Schulstufen ihre Lehrer bewerten.

Schlechte Noten im Rahmen dieses sogenannten „360-Grad-Feedbacks“ sollen nicht ohne Konsequenz bleiben: „Wenn ein Lehrer mehrmals als nicht gut vorbereitet oder durch eine ungeeignete Didaktik auffällt, sollte es die Möglichkeit für den Vorgesetzten geben, ihn in eine Fortbildung zu schicken“, so Faßmann.

Dafür wird es auch in den Herbstferien Angebote geben, kündigt er an.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema