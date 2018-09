Wiener Grüne: Auch Hebein bewirbt sich

WIEN. Bei den Wiener Grünen gibt es eine weitere offizielle Kandidatur für den Spitzenplatz bei der nächsten Gemeinderatswahl.

Die Sozialsprecherin der Wiener Grünen, Birgit Hebein Bild: HARALD SCHNEIDER (APA/HARALD SCHNEIDER)

Am Dienstag, dem Tag, an dem die Bewerbungsfrist endet, verkündete Gemeinderätin Birgit Hebein, dass sie sich ebenfalls um die Nachfolge von Maria Vassilakou bewirbt. "Hier und heute gebe ich bekannt, dass ich für die Spitze antrete", sagte Hebein in einer Pressekonferenz.

Mit der Grünen Sozialsprecherin geht neben Klubchef David Ellensohn und Gemeinderat Peter Kraus nun auch eine Frau ins Rennen um die Spitze. Bis heute Abend kann man sich noch um den ersten Listenplatz bewerben. Tatsächlich zur Wahl stehen dann jene Kandidaten, die ausreichend Unterstützungserklärungen von registrierten Wählern bzw. Parteimitgliedern erhalten.

