Talent, aber noch wenig Taten

Sebastian Kurz prägt die Koalition, im Strategiespiel ist er brillant. Ein Jahresrückblick vom stellvertretenden OÖN-Chefredakteur Wolfgang Braun.

Vizekanzler Heinz Christian Strache und Bundeskanzler Sebastian Kurz Bild: APA

In den letzten Wochen 2018 stand die Innenpolitik im Zeichen des großen Bilanzierens: Das erste Jahr der Bundesregierung wurde analysiert, bewertet und seziert. Über Bundeskanzler Sebastian Kurz, den prägenden Kopf der Koalition, wurden seitenweise Abhandlungen verfasst, sein Netzwerk wurde durchleuchtet, Entscheidungsstrukturen wurden besprochen, die Suche nach seinen Prinzipien, nach Stärken und Schwächen lief auf Hochtouren. Und trotz all dieser Bemühungen wird der junge Mann aus Wien nicht so richtig greifbar.

Kurz hat ein Meisterstück in Machttaktik serviert. Er hat den Einfluss der Landesfürsten, die es fast jedem ÖVP-Obmann vor ihm so schwer gemacht haben, beschnitten, und er hat sich ein politisch weitgehend unerfahrenes ÖVP-Ministerteam zusammengestellt, das ihm gänzlich ausgeliefert ist. Mit ein paar Getreuen, die er teils schon aus seiner Zeit bei der Jungen ÖVP kennt, lenkt er die Volkspartei.

Im politischen Strategiespiel ist er brillant. Wie er es fertiggebracht hat, sich selbst von jeder Verantwortung im Flüchtlingsjahr 2015 freizusprechen, ist phänomenal. Kurz war 2015 in der Regierung immerhin für Integration zuständig. Dass er sich damals mit vehementer Kritik an der Regierungslinie hervorgetan hätte, ist nicht überliefert. Aber heute betont er in jeder zweiten Rede, dass sich 2015 nicht wiederholen dürfe – und er schafft es, den Eindruck zu erwecken, als habe er mit der damaligen Koalition auch wirklich gar nichts zu tun gehabt. Mittlerweile glaubt ihm das sogar die FPÖ – große Kunst.

Man darf diese Qualitäten nicht geringschätzen. In Wahrheit sind sie das größte Kapital eines Politikers. Ohne das Talent, überzeugen zu können und Sympathie, im besten Fall gar Euphorie auszulösen, kann ein Politiker keine großen Sprünge machen. Der Haken bei Kurz ist nur, dass man noch nicht genau überblicken kann, wofür er sein Talent nutzen will. Denn die inhaltlichen Ergebnisse der ÖVP-FPÖ-Koalition halten mit den großen Versprechen aus dem Wahlkampf noch nicht mit.

Ernüchternd ist vor allem, dass das entscheidende Zukunftsthema für unser Land – Bildung – in beiden Koalitionsparteien ein Stiefkind ist. Die Regierung hat zwar ein Maßnahmenpaket beschlossen, das unter anderem wieder eine frühere Einführung von Ziffernnoten vorsieht. Aber – und darin sind sich die Bildungsexperten einig – dieses Paket wird, auf gut Österreichisch, das Kraut nicht fett machen.

Laut PISA-Studie 2015 gaben gleich 53 Prozent der 15-Jährigen in Österreich an, dass sie nicht zu den besten Schülern in ihrer Klasse gehören wollen. Das ist weit über dem Schnitt der OECD-Staaten (41 Prozent) und ein alarmierender Befund für ein reiches Land wie Österreich, dessen Wohlstand zu einem guten Teil vom Bildungshunger der Jugend abhängig ist. Begeisterung für Bildung zu entfachen, das wäre also eine lohnende Aufgabe für einen Kanzler mit Talent und Weitblick. Aber sie ist zugegeben schwerer, als ein Kopftuchverbot in Schulen zu beschließen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema