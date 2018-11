"Der Antisemitismus ist wie ein Krebsgeschwür"

WIEN. IKG-Vorsitzender Oskar Deutsch spricht sich vor heutiger Konferenz für mehr Aufklärungsarbeit aus.

IKG-Präsident Oskar Deutsch Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Kanzler Sebastian Kurz lädt als EU-Ratsvorsitzender heute in Wien zur Antisemitismus-Konferenz. Israels Premier Benjamin Netanjahu musste wegen einer Regierungskrise absagen, als prominenter Redner ist der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, Moshe Kantor, geladen.

Die Ergebnisse sollen beim EU-Rat im Dezember einfließen: Kurz will auf EU-Ebene den Kampf gegen Antisemitismus und Antizionismus forcieren und entsprechende Initiativen setzen. "Die Sicherung jüdischen Lebens in Europa ist ein Auftrag an uns alle", sagte er. Laut Umfrage der Zeitung "Haaretz" fühlt sich nur mehr jeder fünfte Jude in Europa sehr sicher, vor zehn Jahren waren es 36 Prozent.

"Antisemitismus ist wie ein Krebsgeschwür, und wir sind gefordert, eine Medizin dagegen zu finden", sagte der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Auch in Österreich seien die Ressentiments gegen Juden noch immer spürbar.

Deutsch verwies auf ein aktuelles Beispiel: Am Sonntag besuchte der Holocaust-Überlebende George Soros Kanzler Kurz, um mit ihm die Übersiedelung einer Privatuni von Budapest nach Wien zu besprechen. Unmittelbar danach wurden im Internet nicht zitierbare Hass-Postings abgesetzt. "Herr Soros kommt, und es beginnt ein Shitstorm. Man darf hier nicht gleichgültig sein", warnte Deutsch. FP-Klubchef Johann Gudenus, der bereits mit Soros-Kritik aufgefallen war, sagte gestern, dass er die Uni "mit einem kritischen Auge" sehe. Von der IKG wurden seit der Regierungsbeteiligung der FPÖ 43 antisemitische Vorfälle gezählt.

Zunehmen würde in Österreich aber auch der muslimische Antisemitismus. "In Österreich leben viele Moslems. Wir wissen, dass es auch von dieser Seite antisemitische Handlungen und Hassreden gibt", sagte Deutsch. Er fordert mehr Aufklärung an den Schulen und ein rigides Vorgehen gegen Hass-Poster. "Nicht nur die Politik, sondern auch die Zivilgesellschaft, jeder Bürger ist aufgefordert, dagegen anzukämpfen. Antisemitismus ist ein No-Go."

