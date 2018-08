Debatte um Geldstrafe für "schwänzende" Mandatare

Ich bin noch ganz hin und hergerissen zwischen dem Ärger der laschen Pflichterfüllung des ehrenwerten Altkanzler Dr. Kern und des noch ehrenwerteren Gewerkschaftsvorsitzenden Katzian, ..................,.,,,die für ihr Abgeortnetengehalt ihre Pflicht nicht erfüllen,............



Und der unendlichen Dankbarkeit, das sich diese beiden Herren ohne Fortune, nicht mehr in die Österreichische Politik einbringen.



By the Way liebe Freunde von der SPÖ, der Bundeskanzler Sebastian Kurz ist kein Mitglied des Nationalrates und hat im Staat eine ganz andere Aufgabe.