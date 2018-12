Bundeskanzler Kurz lehnt Ausgehverbot für Asylwerber ab

Diese Leute leben hier gratis, obwohl nicht auszuschließen ist, dass sie vermögend sind.



In jedem Spital, jeder Reha-Anstalt, jedem Internat, in jeder Kaserne, also selbst an Orten, wo man für´s Dortsein zahlt, ist es verboten nachts abwesend zu sein.



Ist die Freiheit, die die MRK meint, für die einen umfassender als für die anderen?



<"Wer arbeiten geht, der darf nicht der Dumme sein. Der Staat hat Leistungen zu erfüllen, aber er darf arbeitenden Menschen nicht immer mehr wegfressen.">



Und wer nicht mehr arbeiten, oder nicht mehr voll arbeiten kann und Pflegegeld bezieht, ist ein dummer Trottel, nicht wahr Herr Kanzler? Der kriegt nämlich ein ganz, ganz lächerliches Pflegegeld, um das er sich die benötigte Hilfe nicht kaufen kann.



Herr Kanzler, Frau Hartinger-Klein und die eigennützige Behindertensprecherin haben nämlich das Pflegegeld wieder nur marginal erhöht, und dabei wieder jene Stufen gänzlich "vergessen", wo die depperten Verwandten die Leistung erbringen.