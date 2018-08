AUVA-Vorstand fixierte Sparpaket: Nur rote Vertreter dagegen

WIEN. Der Vorstand der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) hat am Dienstag das von der Bundesregierung verordnete Sparpaket akzeptiert. Der Beschluss des 14-köpfigen Gremiums erfolgte mehrheitlich.

Die Reform der Unfallversicherung AUVA ist fix. Der Vorstand mit 14 Mitgliedern stimmte gestern, Dienstag, nach teils hektischen Diskussionen mehrheitlich dem von der Bundesregierung verordneten Sparpaket zu. 135 Millionen Euro sollen über Verwaltungseinsparungen und Kooperationen hereingebracht werden.

Die sieben Arbeitgeber-Vertreter und die beiden VP-Arbeitnehmer-Vertreter stimmten für das Sparpaket. Die fünf SP-Arbeitnehmer-Vertreter stimmten dagegen.

Obmann Anton Ofner sprach von einem guten Tag für die Versicherung, „an dem der Weiterbestand der AUVA sichergestellt ist“. Es sei gelungen, die harte Sparvorgabe der Regierung zu erfüllen und Effizienzgewinne für die AUVA zu schaffen, ohne dass an den Patienten gespart werde. Es werde auch „keinerlei Privatisierung“ geben.

Funktionäre zurückgepfiffen?

Der Sitzungsbeginn war für 14 Uhr angesetzt, hatte sich aber um gut eine Stunde verzögert. Es seien weitere Vorbesprechungen der Fraktionen notwendig, hatte es geheißen. SP-Sozialsprecher Josef Muchitsch sprach später von einem „Umfaller“ der VP-Vertreter.

„Knapp vor Beginn der Sitzung war es noch gelungen, eine Einigung im AUVA-Vorstand für Abänderungen zu erzielen, wodurch es weder zu einer Ausgliederung der Unfallkrankenhäuser in eine GmbH noch zu einem generellen Personalabbau gekommen wäre“, sagte Muchitsch. In letzter Sekunde seien die schwarzen Funktionäre jedoch zurückgepfiffen worden.

Das sei eine „eigenwillige Interpretation“, sagte AUVA-Vorstandsmitglied und Oberösterreichs Landesobmann Erhard Prugger von der Arbeitgeber-Seite: „Es gab einen intensiven Diskurs. Meinungen wurden ausgetauscht, Papiere hin und her geschickt – in den vergangenen Tagen und bis kurz vor der Sitzung.“ Er bedaure, dass kein einstimmiger Beschluss möglich gewesen sei, weil die SP-Funktionäre einen Rückzieher gemacht hätten.

Rainer Wimmer, Chef der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter, sprach von einem Geschenk an Arbeitgeber und Großindustrie, die sich Unfallversicherungsbeiträge sparen werden. Er warnte vor einem Zurückfahren von Präventionsmaßnahmen. Und mit der Ausgliederung der Spitäler würde deren Privatisierung vorbereitet. „Wir werden massiv auftreten und mobilisieren“, sagte Wimmer. Prugger: „Eine Betriebs-GmbH ist bei vielen Spitalsträgern üblich. Wichtig ist ihre Ausgestaltung, wir stehen erst am Anfang.“

Wimmer kritisierte auch, dass die Entgeltfortzahlung für kleinere und mittlere Betriebe sowie die Versicherung von Freizeitunfällen in der Luft hänge. Wie berichtet, sollen neben den 135 Millionen an Einsparungen knapp 300 Millionen für die AUVA lukriert werden, indem diese nicht mehr für die Entgeltfortzahlung aufkommt und die Transferzahlungen zwischen Unfall- und Krankenversicherung bei Freizeit- und Arbeitsunfällen neu geregelt werden. Das muss die Regierung per Gesetz lösen. (az)

Die Maßnahmen im Detail

Jobabbau: Eine schlankere Verwaltung soll 25 Millionen Euro bringen. In sechs Jahren werden 300 der 1550 Verwaltungsposten nicht nachbesetzt.

Effizientere Unfallspitäler: Die Betriebsführung über eine GmbH soll 33 Millionen Euro bringen.

Kostenreduktion: Optimierungen etwa bei IT und Beschaffung sollen 16 Millionen Euro bringen.

Kooperationen: 60 Millionen Euro sollen mit verstärkter Zusammenarbeit mit anderen Spitalsträgern eingespart werden.

Transfers: Hier geht es nicht um Spar-, sondern gesetzliche Maßnahmen, die noch offen sind. 294 Millionen Euro sollen gehoben werden, indem die AUVA von den Krankenkassen mehr Geld für die Behandlung von Freizeitunfällen bekommt und sie weniger an andere Träger zahlt. Hier kritisiert die AUVA ein Ungleichgewicht. Auch soll sie nicht mehr für Entgeltfortzahlungen in Klein- und Mittelbetrieben aufkommen.

