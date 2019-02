Großdemo von Rechten in Madrid gegen Premier Sanchez

Es gärt überall in der EU, Frankreich, Italien, Spanien Griechenland und das Brexit!



Diese EU wird so wie sie jetzt ist keinen Bestand haben, die von der Bevölkerung erwarteten Änderungen sind mehr als notwendig!



Die Merkel mit ihren Brüsseler Bonzen tragen die Schuld wenn das ganze zusammenbricht, sie ließen zu dass ungeheure Mengen an "Zudringlichen und andere Gesock´s" sich´s in Europa bequem machten und von der Mindestsicherung leben, viel besser als im eigenen Land.



Abgesehen davon ist die Merkel KEIN Mitglied der CDU, sie ist eine links Linke, sie wurde so erzogen in der DDR, ohne Bewilligung der Stasi hätte sie niemals studieren dürfen, also ist sie eine Kommunistin!



Der Beweis dafür;



"Mit der CDU will ich nichts zu tun haben"



https://www.zeit.de/2015/25/angela-merkel-cdu-geschichte



Die links Linken tragen die Schuld am Niedergang der EU, aber man wird diese Schuld nach RECHTS verschieben, an die welche ihre Heimat lieben und verehren, also an die RECHTEN!