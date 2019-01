Asia Bibi darf Pakistan verlassen

ISLAMABAD. Die wegen Blasphemie angeklagte Katholikin Asia Bibi ist endgültig frei. Das Oberste Gericht des islamisch geprägten Pakistan lehnte am Dienstag eine Petition zur Überprüfung des Freispruchs ab. Asia Bibi wurde von ihrem Anwalt Saiful Malook vertreten, der eigens aus seinem Exil in Europa zurückgekehrt war. Einer Ausreise von Asia Bibi und ihrer Familie steht nun rechtlich nichts mehr im Wege. In Pakistan ist die fünffache Mutter nicht mehr sicher. Seit ihrer Haftentlassung am 7. November lebte sie unter strengen Sicherheitsvorkehrungen an einem geheimen Ort.

