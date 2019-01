Trump zuversichtlich für Einigung mit China im Handelsstreit

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass Washington und Peking ihren Handelsstreit beilegen werden. "Ich denke, wir werden ein Abkommen mit China schließen", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus.

Bild: AFP

Derzeit liefen "sehr gute" Gespräche mit der chinesischen Führung "auf der höchsten Ebene". In die Verhandlungen seien sowohl er selbst als auch Chinas Staatschef Xi Jinping involviert. Dabei setzt Trump nach eigenen Worten auch auf das schwächer werdende Wirtschaftswachstum in China. Er denke, dass Peking ein Abkommen "wirklich erreichen will", sagte der US-Präsident. "Ich denke, sie müssen sozusagen." Die chinesische Regierung geht für das vergangene Jahr von einem Wachstum von 6,5 Prozent aus. 2017 hatte das Wachstum noch bei 6,9 Prozent gelegen. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt stecken seit Monaten in einem Handelskonflikt und überzogen sich seitdem gegenseitig mit einer ganzen Reihe von Strafzöllen. Trump stört sich vor allem an dem Handelsdefizit der USA mit China und wirft dem Land Diebstahl geistigen Eigentums vor. Trump appellierte am Freitag an den Chef des US-Technologieriesen Apple, Tim Cook, die Produktion aus China wieder zurück in die USA zu verlagern. "Machen Sie ihre Produkte in den Vereinigten Staaten." Eine US-Delegation reist am Montag zu Gesprächen nach China. Trump und Xi hatten sich Ende November auf einen Waffenstillstand und weitere Verhandlungen geeinigt. Der Streit hatte zuletzt auch die weltweiten Aktienmärkte belastet.

Chinas Präsident: Armee muss zum Kampf bereit sein

Chinas Präsident Xi Jinping hat die Armee seines Landes aufgerufen, bereit für den Kampf zu sein. Laut staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua sagte Xi am Freitag bei einem Treffen mit hochrangigen Militärvertretern, China sei mit zunehmenden Risiken und Herausforderungen konfrontiert. Die Streitkräfte müssten schnell auf Notfälle reagieren können. Seit Monaten liefert sich China einen Handelsstreit mit den USA. Xi bekräftigte zuletzt zudem den Anspruch seines Landes auf die Eingliederung Taiwans und schloss dabei auch den Einsatz von Gewalt nicht aus.

Tesla fordert im Handelsstreit Ausnahmen für seine Limousine Model 3

Der Elektroauto-Hersteller Tesla bittet die Regierung von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China um Ausnahmen. Konkret geht es um den in China gefertigten Bordcomputer für die neue Limousine Model 3, laut Tesla das "Gehirn des Fahrzeugs". Auf dieses Teil gilt seit August ein Sonderzoll von 25 Prozent. Der US-Konzern betonte in seiner bisher nicht öffentlich bekannten Anfrage an die Trump-Regierung, dass der Sonderzoll in diesem Fall Tesla wirtschaftlich schaden könne. Er erhöhe die Kosten und gehe damit zulasten der Rentabilität. Auch der US-Branchenprimus GM ist vom Handelsstreit der beiden größten Wirtschaftsmächte betroffen und warnt vor einer Eskalation.

Tesla baut den aus China eingeführten Bordcomputer in seinem Werk im kalifornischen Fremont in die Autos ein. Es sei kein anderer Lieferant gefunden worden, der die spezifischen Anforderungen erfülle und ausreichend schnell und mit der geforderten Stückzahl liefern könne. Ein Umstieg hätte das Projekt um 18 Monate verzögert. Außerdem könne er zu einer schlechteren Qualität führen.

