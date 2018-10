Nach Bayern-Wahl laufen die Sondierungsgespräche

Fakenews der öffentlich rechtlichen Medien?

Oder nur zufällige Ungenaugigkeiten?

Oder ist es Populismus?



Das ZDF behauptet: "in allen Städten Bayerns über 100.000 Einwohner haben die Grünen die Mehrheit."



Tatsache ist jedoch: es gibt in Bayern insgesamt 8 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern.



Tatsache ist weiters: Nur in München und in Würzburg haben die Grünen die Mehrheit erreicht - also in 2 Städten.



In den anderen 6 Städten haben die Bürger mehrheitlich die CSU gewählt.



Lediglich nominell (zusammen gerechnet) gesehen haben die Grünen die Stimmenmehrheit in diesen 8 Städten - wegen der Einwohnerstärke der Stadt München.



Ich finde solche "Ungenauigkeiten" eines angeblichen Qualtiätsmediums erbärmlich.