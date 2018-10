Kurz bei Afrika-Konferenz in Berlin

BERLIN. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nimmt am Dienstag in Berlin an einer Afrika-Konferenz teil. Am Rande der Konferenz kommt Kurz zu bilateralen Treffen unter anderen mit den Präsidenten von Ägypten und Tunesien, Abdel Fattah al-Sisi und Beji Caid Essebsi, sowie dem äthiopischen Premier Abiy Achmed Ali zusammen.

Elf afrikanische Staats- und Regierungschefs kommen auf Einladung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag nach Berlin um der Afrika-Konferenz beizuwohnen. Bild: AFP

Das Treffen sollen auch der Vorbereitung des EU-Afrika-Forums am 18. Dezember in Wien dienen. Elf afrikanischen Staats- und Regierungschefs kommen auf Einladung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag in die deutsche Hauptstadt. Der Gipfel soll zu mehr privaten Investitionen in Afrika führen. Merkel hatte im vergangenen Jahr während der deutschen G-20-Präsidentschaft eine Initiative zur Förderung privater Investitionen in Afrika gestartet. Jetzt soll eine erste Zwischenbilanz gezogen werden.

Kurz hatte gemeinsam mit EU-Ratspräsident Donald Tusk Mitte September Sisi in Kairo einen Kurzbesuch abgestattet. Die Visite geschah im Vorfeld des informellen EU-Gipfels in Salzburg. Der Kanzler hat wiederholt die Anstrengungen Ägyptens gewürdigt, die illegale Migration nach Europa auf dem Seeweg einzudämmen. Allerdings hat Kairo der Errichtung von EU-Flüchtlingszentren auf ägyptischem Boden bereits mehrfach eine Absage erteilt.

Rahmenbedingungen für Investitionen sollen verbessert werden

Bei der Konferenz in Berlin gehe es darum, die Rahmenbedingungen für Investitionen in Afrika zu verbessern "und zwar im Rahmen einer Partnerschaft auf Augenhöhe", sagte Kurz laut Bundeskanzleramt im Vorfeld der Konferenz. "Wir sehen in Afrika ein großes Potenzial für europäische Unternehmen. Ich begrüße daher die G-20 Partnerschaft mit Afrika."

pepone (48096) 30.10.2018 10:20 Uhr



Rahmenbedingungen für Investitionen sollen verbessert werden



Europa hat es jahrelang versäumt auf Augenhöhe mit Afrika zu verhandeln und sie immer wieder als " Unterworfenen " behandelt. Daher hat Afrika viele langfristigen Kooperationen und Verträge die ausgelaufen sind , NICHT mehr verlängert da sie die Ausbeutung nicht mehr ertragen wollen.

Zudem sollten EU subventionierten Produkte aus EU Überproduktionen nicht mehr BILLIGST auf afrikanischen Märkte landen da sie die einheimischen Arbeitsplätze verhindern und Flüchtlinge produzieren !

UND :

die EU installiert Zölle gegenüber afrikanischen Länder und VERBIETET Gegenreaktionen !!! so kann man NICHT FAIR verhandeln



Nun ist China in viele Länder Afrika präsent , wird akzeptiert da sie sich " anscheinend " mehr um die Menschen und Infrastruktur kümmern.



de BESTE Entwicklungshilfe wäre Rechtsgelehrten nach Afrika zu senden damit die geistige Ebene gleichgestellt wird. Antwort schreiben

jago (49563) 30.10.2018 10:09 Uhr



Was jetzt? Nimmt er teil oder trifft er am Rande. Antwort schreiben





