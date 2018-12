Klimagipfel: Einig, dass etwas geschehen muss

KATTOWITZ. Nach ersten Gesprächen beim Klimagipfel (COP24) in Kattowitz in Polen ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen weiterhin "gemäßigt zuversichtlich", dass die Delegierten zu einem positiven Ergebnis kommen. "Es gibt einen Konsens darüber, dass etwas geschehen muss", sagte der Bundespräsident am zweiten Gipfeltag.

Zwei Wochen wird in Kattowitz verhandelt. Bild: afp

Hauptaufgabe der Konferenz ist es, die 2015 in Paris von den Staaten beschlossene Verpflichtung, die Erderwärmung nach Möglichkeit auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, in konkrete Maßnahmen umzusetzen und in einem Regelbuch festzumachen. Zwar gebe es hierfür noch unterschiedliche Positionen der einzelnen Länder, doch glaubt Van der Bellen, dass das trotz "Mühen auf der Ebene" noch gelingen werde. Die Konferenz dauert noch bis Mitte Dezember.

USA verteidigen ihren Ausstieg

Während in Polen Maßnahmen zum Klimaschutz gesucht wurden, verteidigten die USA einmal mehr ihren Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen: "Die UN-Klimavereinbarungen werden von manchen Nationen einfach nur als Mittel gesehen, um Wohlstand umzuverteilen", sagte US-Außenminister Mike Pompeo in Brüssel. "Der aktuelle Pakt hätte einfach nur Geld von amerikanischen Lohnschecks abgeschöpft und Umweltsünder wie China bereichert."

Mit diesen Äußerungen erntete Pompeo großes Lob von US-Präsident Trump: "Er bringt die Vereinigten Staaten wieder in ihre traditionelle Rolle als zentrale Führungsmacht auf der Welt."

Polen: "Kohle ist unser größter Schatz"

Kritische Töne kamen auch aus dem Gastgeberland Polen: "Kohle ist unser größter Schatz", sagte Präsident Andrzej Duda und betonte, dass er nicht zulassen werde, dass "irgendjemand den polnischen Bergbau ermordet".

