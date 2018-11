Fall Khashoggi: USA verhängen Sanktionen gegen 17 Saudis

ISTANBUL. Auch der saudische Generalkonsul in Istanbul ist betroffen.

Die USA reagierte im Fall des getöteten Journalisten. Bild: APA/AFP

Im Fall des getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul hat die US-Regierung Sanktionen gegen 17 Saudi-Arabier verhängt. Darunter sind der saudische Generalkonsul in Istanbul, Mohammed al-Otaibi, und die Angehörigen eines Teams, das für den Tod Khashoggis in der diplomatischen Vertretung verantwortlich gemacht wird, wie das US-Finanzministerium am Donnerstag mitteilte.

1 Kommentar bravespferd (699) 15.11.2018 17:20 Uhr Und Germoney verkauft ihre schweren Waffen dorthin. Und hier ist es einfach jedem Wurscht, weil AFD und FPÖ und Wilders und die Tschechen usw. die Grösste Bedrohung sind. Und Mutter Merkel ist fast heilig. Wie dumm sind die Deutschen eigentlich? Im ernst? Antwort schreiben

