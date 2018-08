Steyr wird wieder zur "Kulturzone"

Am 5. August zeigen 23 internationale Kunstschaffende in der ehemaligen Bergschule in Steyr ihre Arbeiten.

Bildkunst, Sprache, Musik – die "Kulturzone" lädt zur Begegnung Bild:

Bildkunst, Bildhauerei, Keramik, Sprach-Performances und Konzerte – zum Eintauchen in eine bunte künstlerische Vielfalt lädt die Kulturzone in der ehemaligen Bergschule, einem Teil der Klosteranlage aus dem 16. Jahrhundert. Wer sich intensiv mit Kunst und Kunstschaffenden auseinandersetzen möchte, ist hier genau richtig. Zudem locken im Halbstundentakt Vorträge und Aktionen. Den Auftakt am 5. August, 10 Uhr, geben die Wegerer Schrammeln auf Violine, Akkordeon und Kontragitarre. Initiator Hapé Schreiberhuber, auch künstlerischer Leiter des Styraburg Festivals und der Kunstwoche, hält die Eröffnungsrede. Der Eintritt ist frei!

Steyr, Berggasse 4, 10-22 Uhr, Programm im Detail: kunstwoche.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema