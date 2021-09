Soll Foda sofort als Teamchef abgelöst werden?

PRO

Worauf warten?

Auch wenn ÖFB-Präsident Leo Windtner kein Freund von Schnellschüssen ist, könnte er sich im Finale seiner Ära ein Denkmal setzen und mit einer konsequenten Entscheidung, der Entlassung des Teamchefs, dem Wunsch vieler enttäuschter Fans und wohl auch einiger Nationalspieler Rechnung tragen. Dann wäre der Weg frei für einen Neustart, nach dem die jüngsten drei WM-Qualifikationsmatches förmlich rufen. Der „Sicherheitsfanatiker“ Franco Foda hat es geschafft, den Kredit einer passablen EURO (ein Achtelfinale fällt noch nicht in die Kategorie überragend) zu verspielen. Ständige Systemänderungen, fragwürdige Aufstellungen und Wechsel, das Fehlen eines Plans (B) – so forciert man seinen Abgang. Also: worauf warten?