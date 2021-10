Ski-Weltcup im Oktober  ein Frühstart?

PRO

Show statt Sport

Alle Jahre wieder wird im Zusammenhang mit dem Weltcup-Auftakt im Altweibersommer damit argumentiert, dass die Bilder der Rennen in Sölden weltweit zu sehen sein würden und das Spektakel eine bedeutende Initialzündung für den Winter-Tourismus wäre. Die Geschichte der weltweiten Strahlkraft ist ein Selbstbetrug, außerhalb des zentralen Alpenraumes wird der Ski-Saisonstart medial kaum wahrgenommen. Auch am kommenden Wochenende wird König Fußball regieren. Der Winter-Tourismus sollte sich auch ohne ein als Skirennen getarntes Product-Placement-Spektakel auf einem Gletscher ankurbeln lassen. Alle Aktiven befinden sich derzeit im Trainingsmodus. Die Ski-Show in Sölden ist daher auch sportlich fragwürdig.