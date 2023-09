LASK-Karten: Ist so ein Vorverkauf fair?

PRO

Chance vergeben

Hätte der LASK bei der Auslosung Villarreal, Ajax Amsterdam oder Leverkusen aus Topf eins gezogen, wäre der Aufschrei wohl nicht so groß gewesen. Es ist das Traumlos Liverpool geworden, das weit über den Kreis der LASK-Fans hinaus zieht. Wann bekommt man schon die Möglichkeit, Mohamed Salah und Co. in einem Bewerbsspiel in Linz zu sehen?

Der geschützte Vorverkauf soll gewährleisten, dass tatsächlich nur schwarz-weiße Anhänger die Raiffeisen-Arena füllen. Und alle, die in den Genuss des Vorkaufsrechts kommen, haben dafür bezahlt, indem sie bei der Saisonkarte draufgelegt haben. Diese Möglichkeit hatten alle – wer sie nicht genutzt hat, darf sich jetzt nicht darüber aufregen, sie nicht zu haben.