Kann Österreich so viele Ausfälle verkraften?

PRO

Breit aufgestellt

Es ist nicht lange her, da wäre Österreich mit einer so langen Ausfallsliste auf verlorenem Posten gewesen. Doch das ÖFB-Team ist inzwischen breit aufgestellt. David Alaba wird wohl von Kevin Danso vertreten, dem Abwehrchef von Champions-League-Klub Lens, hinter dem Topklubs her sind. Zum Vergleich: Belgiens Innenverteidiger Wout Faes spielt bei Leicester in Englands zweiter Liga. Auf der rechten Abwehrseite könnte Konrad Laimer aushelfen, der bei Bayern München aktuell auf dieser Position gesetzt ist. Die Liste der möglichen Einspringer, die in Top-Ligen eine Rolle spielen, von Florian Kainz über Patrick Wimmer bis zu Christoph Baumgartner, ist lang. Österreichs Team ist geschwächt, vor allem im Angriff – aber sicher nicht schwach.