Neue UNESCO-Welterbestätten

Klippen, Schluchten und vulkanische Formationen prägen die Risco Caído inmitten der Bergregion Gran Canarias. Die Landschaft umfasst zahlreiche Höhensiedlungen, die auf eine vorspanische Kultur verweisen, die sich nach der Ankunft der Berber vor 2000 Jahren isoliert entwickelte. Der Höhlenkomplex umfasst auch Kulthöhlen und zwei heilige Tempel oder Almogarenen – Risco Caído und Roque Bentayga – wo saisonale Zeremonien abgehalten wurden. Es wird angenommen, dass diese Tempel mit einem möglichen Sternenkult und „Mutter Erde“ verbunden sind.

Das Gezeiten-Wattenmeer im Golf von Bohai am Gelben Meer in China gilt als größtes der Welt. Es bildet den Lebensraum zahlreicher Fisch- und Krebstierarten. Viele Zugvogelarten, darunter einige der am stärksten gefährdeten der Welt, legen hier auf der ostasiatisch-australasiatischen Flugroute einen Zwischenstopp zum Ausruhen, Überwintern oder Nisten ein.

Jodrell Bank