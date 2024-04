Die Idylle am Schwarzsee

Kitzbühel verbindet man in erster Linie mit den Hahnenkammrennen im TV und der High Society im Ort. Dabei ist die Region in den Kitzbüheler Alpen ein außergewöhnliches Naherholungsgebiet – auch abseits vom Winter und der Streif. Nirgendwo kann man das so schön erleben wie am idyllischen Schwarzsee, der auch für die Kitzbüheler selbst ein Naturjuwel und beliebtes Ausflugsziel ist.