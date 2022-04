Ein Pionier und ein Hotel für die Natur

"Wir haben versucht, das Ursprüngliche des Bauernhofes zu erhalten", sagt Puradies-Chef Michael Madreiter, der als Unternehmensberater viel von der Welt gesehen hat und gerne wieder heim in die Natur gekommen ist. Die Tourismusgene hat er vom Vater und Großvater geerbt.

Die "natürliche" Handschrift merkt man nicht nur außen oder im Wellnessbereich des Hotels, wo ebenfalls Holz dominiert, sondern auch in der spektakulären Freiraum-Bar, die geschwungen aus Holzelementen gefertigt wurde. Im Frühling sitzen die Gäste am liebsten draußen im Garten in der Sonne – egal, ob sie gerade vom Skifahren oder vom Radfahren kommen.

Info: puradies.com, saalfelden-leogang.com (ct)