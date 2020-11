Wels: Privatspital bietet zusätzliche Kapazitäten

Dieses zusätzliche Angebot richte sich nicht nur an zusatzversicherte Patienten und Privatzahler. Laut Andreas Artmann, medizinischer Koordinator des Privatspitals, werde eine Kooperation mit dem Land OÖ angestrebt, um vorübergehend auch nicht zusatzversicherte Patienten versorgen zu können. Eine derartige Zusammenarbeit mit Privatkliniken würde es in anderen Bundesländern bereits geben. "Wir wollen in der aktuellen Situation mit unseren Möglichkeiten in der Versorgung von Nicht-Corona-Patienten einen Beitrag zur Entlastung des öffentlichen Gesundheitssystems leisten, insbesondere im Bereich ambulant durchzuführender Operationen. Wir können ambulante Operationen aus verschiedenen Fachrichtungen anbieten, zum Beispiel Curettagen, Arthroskopien, Operationen von Hernien, bis hin zu Eingriffen an den Nasennebenhöhlen", sagt Anästhesist Walter Bostl. Für Patienten mit akuten Rückenschmerzen gebe es zusätzliche Termine für die diagnostische Abklärung von Wirbelsäulenproblemen und gegebenenfalls CT-gezielte Infiltrationen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.