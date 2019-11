Psychiatrischer Samstag für Profis und Laien

"Das ist österreichweit ein einmaliges Angebot, das sich an Professionisten wie Psychiater und Psychotherapeuten genauso richtet wie an interessierte Laien", sagt der neue pro-mente-OÖ-Präsident Kurosch Yazdi über den Psychiatrischen Samstag, der am 9. November bereits zum 54. Mal in Linz über die Bühne geht. Im Zentrum der Veranstaltung steht dieses Jahr das Thema Rhythmus: Denn nicht nur das Leben verläuft in bestimmten Phasen, auch bei psychischen Erkrankungen lassen sich wiederkehrende Muster erkennen.

Krankheit im Rhythmus

So ist zum Beispiel das Suizidrisiko im Lauf des Tages, des Jahres und auch des ganzen Lebens unterschiedlich (Vortrag von Privatdozent Martin Plöderl, Christian-Doppler-Klinik Salzburg), und Depressionen haben eine gewisse zeitliche Struktur (Vortrag von Univ.-Prof. Siegfried Kasper, Uni Wien). Gerhard Klösch (Med-Uni Wien) spricht über das Thema "Schlafen im Rhythmus der Natur. Geht das?" und Peter Pertschy (pro mente Reha – Sonnenpark Bad Hall) erklärt, wie gewisse Funktionen des Herzens mit psychischen Erkrankungen zusammenhängen.

Linzer Psychiatrischer Samstag: "Von Biorhythmus bis Entwicklungspsychologie: Psychosoziale und neurobiologische Entwicklungen von Jung bis Alt", von 9 bis 13 Uhr, JKU, Altenbergerstraße 69, Raiffeisensaal (HS 1), Tagungsgebühr: 30 Euro