Mit Schweineherz "erstaunlich wach"

"Es geht ihm besser, als wir erwartet hatten", sagte Muhammad Mohiuddin, Chirurg am University of Maryland Medical Center in Baltimore. "Seinem Herzen geht es gut, es gibt kein Zeichen der Abstoßung." In einem Meilenstein auf dem Gebiet der Organtransplantation war dem an einer Herzkrankheit leidenden 57-Jährigen Anfang Jänner das genetisch veränderte Organ eingesetzt worden. Der Mann sei "bemerkenswert wach", sagte Chirurg Bartley Griffith. Bis der Patient entlassen werden könne, werde es aber wohl noch eine ganze Weile dauern.