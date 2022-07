MedUni Wien testet Aerosol gegen Corona

Die Gabe des Proteins soll Coronavirus-Erreger binden und unschädlich machen. Jetzt publizierten Wissenschafter Daten aus Tierversuchen mit einem Aerosol aus ACE2. In der in PlosOne publizierten Studie wurde es gesunden Hunden verabreicht – ohne Anzeichen von Toxizität.

An der MedUni Wien läuft bereits seit Oktober 2021 eine Studie mit dem Aerosol in verschiedenen Dosierungen an 40 gesunden Probanden. Wie bei allen Phase-I-Studien geht es speziell um Sicherheit und Verträglichkeit. Vor allem zur Verhinderung von fatalen Lungenschäden durch Covid-19 sei eine Inhalation von ACE2 eventuell eine gute Alternative zur intravenösen Verabreichung. Der Wirkstoff wäre sofort und ohne Umwege lokal in der Lunge verfügbar. Die Konzentration des gentechnisch hergestellten ACE2 dürfte dann am Wirkort auch größer sein.