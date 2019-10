Karfiol hat jetzt Hochsaison

Jetzt ist er perfekt, genau die richtige Zeit", sagt Gabi Wild-Obermayr. "Die kühlen Temperaturen in der Nacht und die warmen Tage – das sind traumhafte Bedingungen für den Karfiol", sagt die Biobäuerin aus Niederneukirchen, die das Gemüse nur jedem empfehlen kann. "Er ist – wie übrigens alle Kohlgemüse – nicht nur eine supergute Beilage in der Herbstküche, sondern auch sehr gesund." Karfiol enthalte viele Vitamine und Mineralstoffe – und sei zudem kalorienarm. Nicht umsonst gilt er in der Low-Carb-Küche als "Trendgemüse" und wird hier gern zu Reis zerkleinert oder sogar zu Pizzaböden verarbeitet. Auch als Fleischersatz wird er gern verwendet – etwa für "Blumenkohl-Steaks". (Dazu Karfiol in Scheiben schneiden und in Olivenöl knusprig herausbraten.)

Doch das Gemüse schmeckt eigentlich in jeder Form: roh, gebraten, überbacken, gedünstet, gekocht, frittiert, gegrillt oder püriert. Außerdem toll: "Es gibt ihn gleich in mehreren Farben", sagt Gabi Wild-Obermayr. Neben weiß ist er in Grün und sogar Lila erhältlich. Auch der Romanesco mit seinen grünen Zacken ist etwas Besonderes.

Karfiol enthält jede Menge Vitamin C – sogar mehr als Kiwis oder Orangen. Nebenbei liefert das gesunde Gemüse auch viele Ballaststoffe, Folsäure und Glucosinolate, die entzündungshemmend wirken. Zudem wird Karfiol eine positive Wirkung auf den Cholesterinspiegel und den Blutdruck zugeschrieben. Frisch schmeckt er am besten. An einem kühlen Ort lässt er sich aber für ein oder zwei Tage lagern. Wer ihn länger aufheben will, sollte die Röschen blanchieren, also kurz kochen und dann mit Eiswasser abschrecken und einfrieren. Ein Schuss Zitronensaft im Kochwasser bewirkt, dass der Karfiol seine Farbe behält. "Das gilt für den weißen genauso wie für den violetten. Das Lila wird dadurch sogar noch intensiver und leuchtender!" Was den typischen Eigengeruch betrifft, so helfe "nur lüften", sagt Gabi Wild-Obermayr. "Aber das ist ja auch das Schöne an frischen Lebensmitteln, das macht sie unverwechselbar." Karfiol erst zerlegen, dann waschen, zwischen den Röschen können sich Sand und Erde befinden. Die Blätter und braunen Stellen entfernen. Dann den Kopf vierteln und jeweils den Strunk in der Mitte mit einem Messer herausschneiden. Die Röschen fallen so quasi von allein auseinander. Karfiol, Blumenkohl oder gar Blütenkohl: Das Gemüse hat viele Namen und überzeugt in erster Linie mit seinem fein-milden Aroma und seiner Bekömmlichkeit. Bei Gabi Wild-Obermayr heißt der Kopf übrigens Karfiol-Rose.

Wie wär’s mit Aufstrich?

Das Lieblingsrezept von Gabi Wild-Obermayr: ein feiner Karfiol-Aufstrich

Zutaten: 1 Karfiol, 10 dag Butter, ¼ kg Topfen oder Schaf-Frischkäse

1 Karfiol, 10 dag Butter, ¼ kg Topfen oder Schaf-Frischkäse Zubereitung: Karfiol weich dünsten und nach dem Abkühlen mit dem Pürierstab mixen; Topfen-Butter-Abtrieb dazugeben, mit fein geschnittenen Schalottenzwiebeln, Curry, Salz und Pfeffer abschmecken.