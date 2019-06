Ist mein Kind zu klein?

Eine neue Software vergleicht die Körpermessdaten von Kindern mit aktuellen österreichischen und auch internationalen Vergleichsdaten und soll Eltern und Ärzten auf einen Blick zeigen, ob Abweichungen vom altersgemäßen Referenzbereich erkennbar sind. Dies teilte die MedUni Wien mit. Das in Zusammenarbeit von der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde und der Universität entwickelte Produkt ist unter www.wachstum.at frei benutzbar. Dazu werden für Babys und Kleinkinder bis zum Alter von vier Jahren die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Verfügung gestellten sogenannten "WHO Standards" verwendet.

