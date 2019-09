In reichen Ländern ist Krebs die Todesursache Nummer eins

"In reichen Ländern, in denen die Notfallmedizin gut entwickelt und ausgebaut ist, haben Betroffene mittlerweile eine hohe Chance, ihren Herzinfarkt oder ihren Schlaganfall zu überleben. Die Menschen werden durch die gute Gesundheitsversorgung in unserm Land älter, können oft sogar ihren 90. Geburtstag feiern und ,erleben‘ dann ihre Krebserkrankung", sagt Prof. Andreas Petzer vom Ordensklinikum Linz.

Er erklärt damit das Ergebnis der aktuellen Pure-Studie, die besagt, dass der wachsende Wohlstand auch die Todesursachen verändert.

So zeigte sich beispielsweise, dass in Ländern mit geringen Einkommen die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen etwa zweieinhalbmal so hoch ist wie in reichen Ländern. Für die Studie, die gestern in der medizinischen Fachzeitschrift "Lancet" veröffentlicht wurde, analysierten die Forscher die Daten von knapp 163.000 Menschen aus insgesamt 21 Ländern. Deutschland und Österreich waren nicht darunter.

Durchschnittlich neuneinhalb Jahre lang stellten die Studienteilnehmer im Alter zwischen 35 und 70 Jahren ihre Daten zur Verfügung. Die untersuchten Länder wurden dann nach ihrem Wohlstand in genau drei Gruppen eingeteilt.

Armes Indien und Bangladesch

Die vier Länder mit dem höchsten Brutto-Inlandsprodukt (BIP) waren Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kanada und Schweden.

In der Gruppe der Staaten mit mittlerem Einkommen befanden sich etwa Polen, Kolumbien, China und Argentinien. Zur Gruppe der ärmsten Länder zählten Tansania, Bangladesch, Indien, Simbabwe und Pakistan.

Auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen entfielen in den vier reichen Staaten rund 23 Prozent der Todesfälle, auf Krebs etwa 37 Prozent. In den zwölf Staaten mit mittlerem Einkommen waren 41 Prozent der Mortalität auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen und 30 Prozent auf Krebserkrankungen.

In den fünf Staaten mit dem geringsten BIP betrug der Anteil der Herz-Kreislauf-Leiden an der Gesamtsterblichkeit rund 43 Prozent, die Krebssterblichkeit lag bei etwa 17 Prozent.

Cholesterin und Übergewicht

In einer zweiten Untersuchung untersuchten die Wissenschafter, welche Risikofaktoren für die Erkrankungen in den jeweiligen Ländergruppen ursächlich gewesen sein könnten. Grundsätzlich waren laut Studie die Ursachen für Herz-Kreislauf-Krankheiten zu 70 Prozent vom Menschen beeinflussbar. In reichen Ländern waren dies etwa ein hoher Cholesterinwert, Übergewicht und Diabetes; in ärmeren Ländern hingegen die hohe Luftverschmutzung und mangelhafte Ernährung sowie eine eingeschränkte Gesundheitsvorsorge und ein geringeres Bildungsniveau.

Die Forscher betonen, dass von den Ergebnissen der 21 Staaten nicht auf alle Länder weltweit geschlossen werden kann. Zudem enthalte die Pure-Studie keine Daten über West- und Nordafrika sowie über Australien. (bar)