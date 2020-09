Die derzeitige epidemiologische Situation in Österreich erfordert vor allem Anstrengungen zur Reduktion des Erkrankungsrisikos an Keuchhusten und Masern. Auch Influenza verursacht jedes Jahr mehr als 1000 Todesfälle, darunter auch Todesfälle bei zuvor vollkommen gesunden Kindern. Hier sei es ebenfalls notwendig, die Durchimpfungsraten deutlich zu erhöhen, heißt es im Impfplan 2020 des Sozialmministeriums.

Während die Welt auf einen Corona-Impfstoff wartet, tun sich hierzulande Impflücken auf, weil die Impfbereitschaft sinkt.

Jeder fünfte Österreicher, so eine repräsentative marketagent-Umfrage von Anfang August, steht dem Thema skeptisch (20 Prozent) gegenüber, 6 Prozent lehnen Impfungen jeglicher Art generell ab. Ist es Sorglosigkeit oder die Angst vor Nebenwirkungen? Wolfgang Högler vom Kepler-Universitätsklinikum nennt es eine "unsichtbare Gefahr". Bei guter Prävention und einer hohen Durchimpfungsrate würden Krankheiten zunehmend verschwinden und in der Folge von den Menschen nicht mehr wahrgenommen. "Sie sehen nicht, dass jeder Tausendste an Masern stirbt, das Virus auch für Erwachsene tödlich sein kann und fragen sich irgendwann, wozu brauche ich eine Impfung überhaupt." Das sei "zutiefst menschlich", berge aber auch Risiken, etwa, dass hochansteckende Infektionskrankheiten wie Masern wieder zunehmend auftauchen.

Impfpflicht wie in Deutschland?

In Deutschland müssen deshalb seit Anfang März unter anderem alle Kinder ab einem Jahr verpflichtend gegen Masern geimpft sein, die in Kindergarten, Schule oder einer anderen Gemeinschaftseinrichtungen betreut werden. Nicht zuletzt angesichts der Corona-Krise wird auch in Österreich eine Impfpflicht diskutiert. Eine breite Unterstützung in der Bevölkerung gibt es dafür nicht. Während sich knapp ein Viertel der Befragten in der marketagent-Umfrage für eine grundsätzliche Impfpflicht ausspricht, sind gut 22 Prozent dagegen. Mehr als die Hälfte halten eine solche nur bei gefährlichen Krankheiten für notwendig. Für eine verpflichtende Corona-Impfung sprechen sich knapp 36 Prozent der Befragten aus und 17 Prozent würden sich auch "auf jeden Fall" impfen lassen, sobald ein Impfstoff erhältlich ist. 32 Prozent der Befragten tendieren zur Impfung, 31 Prozent "eher nicht" und für 19 Prozent kommt eine Corona-Impfung nicht infrage.

Gesteigertes Wissen nützen

Für Universitätsprofessor Högler bedeutet die derzeitige Corona-Krise eine Chance für mehr Impfschutz insgesamt. "Das Verständnis für Epidemiologie war noch nie so groß. Die Menschen wissen plötzlich, was ein Reproduktionswert ist, welche Krankheiten mehr oder weniger infektiös sind, wie diese übertragen werden und wie man sich schützt. Das sollte man nützen", sagt Högler. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um lautstark fürs Impfen zu plädieren. Auch im Gesundheitsbereich. Eine Influenza-Impfung etwa bei allen im Gesundheitsbereich Tätigen müsse viel rigoroser und aktiver verfolgt werden, bis "knapp an die Verpflichtung heran", so der Mediziner, der viele Jahre in England tätig war. "Dort besteht zwischen den Krankenhäusern eine Art Wettbewerb über die höchste Durchimpfungsrate beim Personal und fast alle liegen bei über 90 Prozent." Dieses Bewusstsein, sich und andere durch Impfen zu schützen und Personalausfälle zu verhindern, sehe er in Österreich nicht. (rofi)

Impfplan 2020: Einen Überblick über aktuelle zur Verfügung stehende und empfohlene Impfungen gibt der aktuelle Impfplan unter sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen.html

