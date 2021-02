Hochwirksame Lutschtabletten gegen Allergien

Für Hausstaubmilben-Allergiker ist die Heizperiode eine besonders unangenehme Zeit. Sie leiden unter juckenden und tränenden Augen, Kopfschmerzen, Kratzen im Hals, verstopfter Nase sowie Husten oder Schnupfen. Ähnlich wird es im Frühling auch Pollenallergikern gehen. Insgesamt ist jeder dritte Mitteleuropäer von einer Allergie betroffen.

Ein Lichtblick für Betroffene könnte eine in Österreich entwickelte Lutschtablette sein, bei der sich Forscher unter der Leitung von Erika Jensen-Jarolim vom Institut für Pathophysiologie & Allergieforschung an der MedUni Wien den so genannten "Bauernhofeffekt" zunutze gemacht haben. "So wird der Umstand bezeichnet, dass Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen und daher häufig Stallluft einatmen, viel seltener an Allergien leiden als Stadtkinder", erklärt die Allergologin. Jensen-Jarolim und ihr Team haben daher Luftproben aus Ställen entnommen, um den Unterschied zu gewöhnlicher Luft herauszufinden. Dabei sind sie auf ein Protein namens Lipocalin BLG gestoßen, das auch eine Haupt-Proteinkomponente in der Molke darstellt.

"Wir haben dieses Protein im Mausmodell auf seine Wirkung auf das Darm-Mikrobiom bei Mäusen untersucht und festgestellt, dass alle behandelten Tiere vor Allergien geschützt waren", berichtet Jensen-Jarolim. Ähnlich erfolgreich seien Studien an Patienten mit Birkenpollenallergie verlaufen, die das "Stallstaub-Protein" zwei Mal täglich in Form von Lutschtabletten zu sich genommen haben.

Die Wirksamkeit dieses Medikaments konnte Karl-Christian Bergmann von der Charité in Berlin auch bei Patienten mit Hausstaubmilbenallergie bestätigen. "Ich war überrascht, wie deutlich der Effekt war", sagt Bergmann. Bei den Studienteilnehmern sei durch die Therapie eine deutliche Verbesserung ihrer Allergiesymptome eingetreten, nachdem sie drei Monate lang morgens und abends jeweils eine Tablette gelutscht hatten.

Weitere Studien sind geplant

Mittlerweile sind diese Lutschtabletten mit dem Namen "immunoBON" gegen Hausstaubmilben- und Pollenallergien bereits rezeptfrei in Apotheken (Preis: knapp 37 Euro) erhältlich. Jensen-Jarolim empfiehlt eine kurartige Einnahme von zwei Tabletten täglich über einen Zeitraum von drei Monaten. "Wichtig für die Wirksamkeit ist, dass jede Tablette zwei Minuten lang gelutscht und nicht vorzeitig ge schluckt wird", so die Forscherin.

Anhand weiterer Untersuchungen wird nun getestet, ob das so genannte "Stallstaub-Protein" auch gegen andere Allergieformen wie etwa bei Tierhaarallergien erfolgreich eingesetzt werden kann. (gul)