Die OÖN testen Ihre Gesundheit

Beim großen Gesundheitstag der OÖNachrichten am Mittwoch, 19. Juni, lässt sich das Nützliche sehr einfach mit dem Angenehmen verbinden. Von 9.30 bis 17.30 Uhr dreht sich in den Promenaden Galerien Linz alles um Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness. Im OÖN-Forum finden im Halbstundentakt Gesundheitstalks statt, in den Promenaden Galerien können Sie sich von kompetenten Medizinern beraten und Ihre Werte checken lassen.

Das ausführliche Programm finden Sie auf nachrichten.at/gesundheitstag

Gemessen werden: Blutzucker, Cholesterin, Puls- und Blutdruck, Ernährungszustand (Bauchumfangmessung, Messung der Körperzusammensetzung), weiters stehen zu Ihrer Verfügung: Biofeedback und Entspannungstraining. Auf der "Bewegungsstraße" lässt sich die individuelle Beweglichkeit ermitteln. Mittels "MediMouse" (siehe Foto oben rechts) analysieren Experten die Beschaffenheit der Wirbelsäule. Zudem gibt es die Möglichkeit eines Gehörtests.

Beratung von Experten: Neben den verschiedenen Tests werden spezielle Workshops angeboten (Näheres auf Seite 2), darunter auch zwei Seminare der Linzer Tanzschule Horn. Als Experten stehen beim Gesundheitstag Mediziner des Kepler-Uniklinikums, der gespag Gesundheitsholding, der Fachhochschule für Gesundheitsberufe und UNIQA-VitalCoaches zur Verfügung. Zudem gibt es Beratungen zu diversen Themen, unter anderem zur Demenz.

Mediziner aus dem ganzen Land kommen ab 10 Uhr bei den Gesundheitstalks zu Wort, bei denen medizinische Themen kompetent und verständlich erklärt werden: vom Sodbrennen bis zum Kreuzweh, vom Hallux valgus bis zur Fettleber.

Gesunde Geschenke: Für jeden Besucher gibt es gesunde Präsente.

Tipps von den UNIQA-VitalCoaches: Erfahrene Sportwissenschafter erklären, wie Sie ein Leben lang in Bewegung bleiben und sich dabei pudelwohl fühlen.

Stargast Benjamin Raich erzählt am 19. Juni von 12.45 bis 13.45 Uhr im Interview über seine Karriere als Skistar, über seineOlympiasiege, aber auch über sein Leben als Papa von drei Kindern und über seine Bemühungen, Kinder von heute in Bewegung zu bringen.

Gesundheitstalks für Jung und Alt

Vor genau vier Jahren startete die OÖN-Gesundheitstour, die für viele Oberösterreicher seither zum Fixpunkt geworden ist. Bei den Gesundheitstalks in den Landesspitälern Freistadt, Rohrbach, Schärding, Vöcklabruck, Gmunden, Bad Ischl, Steyr und Kirchdorf sind die Veranstaltungen genauso gut besucht wie in den Spitälern in Linz, wo die Gesundheitstour im Kepler-Uniklinikum und im Ordensklinikum Station gemacht hat.

Die Themen der Veranstaltungen sind vielfältig und reichen vom „Dauerbrenner“ Kreuzweh über Allergien bis hin zu Fußleiden wie Hallux valgus.

Das Geheimnis des Erfolgs der gesunden Veranstaltungsreihe der Oberösterreichen Nachrichten und der OÖGesundheitsholding: Medizinische Themen werden im Gesundheitstalk verständlich erklärt. Die Besucher haben zudem die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen und mit kompetenten Ärzten auch persönlich in Kontakt zu treten.

Einmal im Jahr – dieses Mal am Mittwoch, 19. Juni – bringen die OÖN alle Gesundheitstouren einer Saison nach Linz. An diesem Termin haben Sie die Möglichkeit, alle Gesundheitstalks noch einmal in aller Kürze zu hören. Das Beste dran: Alle anwesenden Mediziner stehen im Anschluss für Ihre Fragen zur Verfügung.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at