Die Lunge: Was Ihr guttut und was sie schädigt

Pro Tag atmet ein Erwachsener mindestens 10.000 Liter Luft ein und aus. Rund 300 Millionen winzige Lungenbläschen kümmern sich um den Gasaustausch: Über ihre Haut wird Sauerstoff ins Blut aufgenommen, wobei Kohlendioxid abgegeben wird. Trotz effektivem Reinigungs- und Regenerationssystem kann unser Atmungsorgan erkranken.

Beim Wissensforum "Fokus" zum Thema Lunge am 12. April (ab 18 Uhr im Festsaal des Klinikums Wels-Grieskirchen) erfahren Interessierte von Experten, was der Lunge guttut, was sie schädigt und wie moderne Diagnostik und Therapie zu mehr Lebensqualität verhelfen. Im Zentrum stehen dabei atembedingte Schlafstörungen, Lungenentzündung, Lungenkrebs sowie postvirale Erkrankungen. Bei Vorträgen und in persönlichen Gesprächen mit Ärzten erhalten Besucher Antworten auf ihre Fragen.

Anmeldung: wissensforum@klinikum-wegr.at

Näheres zum Programm: www.klinikum-wegr.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper