Dicker im Alter? Forscher finden möglichen Grund

"Bei unseren Studien zeigte sich, dass sich mit zunehmendem Alter der Fettabbau verlangsamte. Und zwar unabhängig davon, ob die Person zugenommen hatte, ihr Gewicht hielt oder über die Jahre abnahm. Probanden, die ihre Kalorienaufnahme nicht reduziert hatten, legten über den Untersuchungszeitraum von 13 Jahren etwa 20 Prozent Körpergewicht zu", berichten sie im Fachmagazin "Nature Medicine".

Nicht der einzige Grund

Fett wird im Körper in Fettzellen gespeichert, den sogenannten "Adipozyten". Sie machen etwa 90 Prozent des weißen Fettgewebes aus. Fortwährend wird in den Zellen gespeichertes Fett abgebaut und neues eingelagert. "Die Ergebnisse unserer Studien legen nahe, dass es Prozesse im Fettgewebe gibt, die – unabhängig von anderen Faktoren – das Körpergewicht im Alter beeinflussen", so die Forscher des Karolinska-Instituts in Stockholm.

Deutsche Forscher haben Vorbehalte gegen die Studie. Helmut Frohnhofen, Altersmediziner aus Essen, betont, dass die Studie nur eine Hypothese liefern kann, keine verlässlichen Aussagen: "Die Ergebnisse sind ein interessanter Hinweis, aber es geht hier um recht wenige Probanden." Grundsätzlich sei Übergewicht nicht rein biologisch bedingt: "Da spielen viele Faktoren eine Rolle, das ist zum Teil genetisch, zum Teil verhaltensabhängig. Wenn im Alter sportliche Aktivitäten eingeschränkt sind, lässt sich das Gewicht am besten über die Ernährung beeinflussen."