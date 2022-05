Süß und gesund: Erdbeeren sind zum Pflücken bereit

"Beinahe jede dritte österreichische Erdbeere stammt aus oberösterreichischem Anbau, insgesamt werden hierzulande jährlich zwischen 2500 bis 3000 Tonnen geerntet", sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger. Für rund 80 bäuerliche Familienbetriebe ist die Produktion von Erdbeeren hierzulande ein wesentlicher Betriebszweig. Die Erdbeerbauern bedienen sowohl die Lebensmittelketten als auch die privaten Konsumenten. Die Selbstpflück-Idee – also die "Erdbeerländer" – ist in Oberösterreich entstanden. Selbst geerntete Früchte sind quasi das Paradebeispiel für gelungene Direktvermarktung. Erdbeerfelder finden sich vom Inn- und Hausruckviertel über die Voralpen des Traunviertels bis in den Zentralraum, das Machland und die höheren Lagen des Mühlviertels.

Ideale Temperatur: 25 Grad

"Alle finden in ihrem Lebensumfeld bäuerliche Direktvermarkter oder Lebensmittelhändler, welche die Erdbeeren unserer bäuerlichen Familien anbieten."

Die roten Früchte lieben während der Reifezeit ein mäßiges Klima, ausreichende Feuchtigkeit und beständige Temperaturen um 25 Grad. "Die Bedingungen waren heuer wirklich perfekt – wir erwarten beste Qualität", sagt Waldenberger.

In den vergangenen beiden Erntesaisonen erlebte die Direktvermarktung – bedingt durch die Coronakrise – einen echten Aufschwung. "Viele neue Konsumenten sind in der Krise hinzugekommen, um zu bleiben. Auch heuer wollen wir die Erdbeeren zum Selbstpflücken mit mobilen Ständen, auf Bauern- und Wochenmärkten sowie in unseren Hofläden und in Selbstbedienungsautomaten anbieten", sagt der Fachgruppensprecher der Erdbeer-Direktvermarkter, Andreas Hoffelner aus Kremsmünster.

Voller Geschmack und wenig Kalorien

Dass die roten Früchte köstlich schmecken, ist wohl unbestritten. Dieser Genuss ist obendrein gut für die Gesundheit. So haben Erdbeeren mehr Vitamin C als Zitronen und Orangen. Mit ihrem Anteil an Kalzium, Kalium, Eisen, Zink und Kupfer sind sie ein Mineralstoffreservoir. Darüber hinaus enthalten die Früchte Polyphenole. 150 Gramm haben lediglich 50 Kalorien.