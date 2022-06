Waldmeister-Panna-Cotta mit Erdbeermus

Zutaten:

200 ml Milch, 250 ml Schlagobers, 50 g Waldmeisterzucker, Zitrone, 1 Vanilleschote, 4 Blatt Gelatine, Erdbeeren

Zubereitung:

Die Gelatine in kalten Wasser einweichen, Milch und Schlagobers mit dem Mark einer Vanilleschote, der geriebenen Zitronenschale und dem Waldmeisterzucker kurz aufkochen. In Gläser füllen und kalt stellen. Wenn das Panna Cotta fest ist, mit den pürierten Erdbeeren auffüllen. Alternativ zum Waldmeisterzucker kann der angetrocknete Waldmeister auch direkt in der Milch aufgekocht werden. Eine Stunde ziehen lassen und den Waldmeister dann entfernen.

Zubereitung Waldmeisterzucker

Waldmeisterzucker hat eine einzigartiges Aroma und wird folgendermaßen hergestellt: Ca. 10 kleine Stängel Waldmeister (von der Blüte geerntet) bei 40 Grad im Backrohr trocknen. Wenn er sich brüchig anfühlt, zusammen mit 60 g Zucker im Mixer zerkleinern.

Beim Waldmeister gilt Paracelsus' Ausspruch besonders: Die Dosis macht das Gift! In großen Mengen verzehrt, kann er Kopfschmerzen verursachen, in geringen Mengen kann er Kopfschmerzen vertreiben und das Gemüt erhellen!