Vegane „Topfen“-Knödel mit süßen Bröseln

Zutaten für 3 Personen:

1 Becher pflanzliches Joghurt

130 g Semmelbrösel

5 EL Albaöl

30 g Zucker

Zimt

So wird’s gemacht:

Für den „Topfen“ das pflanzliche Joghurt in einem Sieb mit 1 Blatt Küchenrolle über Nacht bei Raumtemperatur abtropfen lassen. Den daraus entstandenen Topfen mit ca. 80 g Semmelbröseln vermengen, 10 Minuten ziehen lassen, aus der Masse 9 kleine Knödel formen, in siedendem Wasser kochen, bis sie oben schwimmen. 50 g Semmelbrösel mit 30 g Zucker und einer Prise Zimt mischen, mit 5 EL Albaöl (Rapsöl mit Buttergeschmack) in der Pfanne anrösten. Die frisch gekochten Knödel in den Bröseln wälzen, mit frischen oder eingemachten Früchten und Staubzucker anrichten.

