Gebackene Apfel-Nuss-Knöderl

Zutaten:

375 g Milchbrot, 2–3 Eier, 2–3 rote Äpfel, 100 g Haselnüsse gerieben, 50 g Staubzucker,

1 EL Zimt, 1 EL Vanillezucker, 300 g Butterschmalz zum Backen

Vanillesauce: 400 ml Milch,

3 EL Zucker, 1 Vanilleschote, 2 Eier, 200 ml Schlagobers,

1 gehäufter TL Speisestärke

Zubereitung:

Für die Apfelknödel Milchbrot in gleich große Würfel schneiden, in eine Schüssel geben. Die Äpfel waschen und mit Schale mit einer groben Reibe in die Schüssel reiben. Mit den restlichen Zutaten vermengen. Es sollte eine kompakte, aber nasse Masse sein – wenn nötig, noch 1 Ei oder 1 Apfel mehr verwenden. 15 min stehen lassen. Anschließend mit einem Eisportionierer gleichmäßige Knödel formen. In Ei und Bröseln panieren und in Butterschmalz goldbraun backen.

Tipp: Noch heiß in Zimtzucker wälzen.

Für die Vanillesauce Milch, Zucker und das Mark der Vanilleschote aufkochen.

Zwischenzeitlich die Eier mit dem Mixer kurz aufschlagen. Speisestärke und Schlagobers zugeben und noch mal kurz durchschlagen.

Die Obers-Eier-Mischung mit dem Schneebesen in die kochende Milch einrühren und kurz aufkochen lassen. Kann man warm oder kalt verwenden.

