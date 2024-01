Crème brûlée

Zutaten: 350 ml Obers, 180 ml Milch, 85 g Zucker, 6 Eidotter, 1 Vanilleschote, Zitronenabrieb, Zucker

Zubereitung: Zuerst Obers, Milch und Eidotter verquirlen, danach mit den restlichen Zutaten mischen. Alles mind. 30 Minuten ziehen lassen (geht auch über Nacht). In feuerfeste Förmchen füllen, in Fettpfanne (bis zum Rand mit kochendem Wasser gefüllt) in vorgeheiztem Backofen (150 ˚C) auf mittlere Schiene stellen. Die Crème 55 Min. stocken lassen. Auskühlen lassen, im Kühlschrank mind. 2 Stunden durchkühlen.

Tipp: Vor dem Brûlieren (Karamellisieren) noch einmal kurz ins Eisfach geben, damit sie schön kalt ist. Für die krachige Karamellschicht auf jedem Förmchen ca. 1 EL feinen weißen Zucker streuen (brauner geht auch, verbrennt aber schneller), langsam und gleichmäßig mit Flambierbrenner (Candyman) anflammen, bis sich eine glatte Schicht gebildet hat.

