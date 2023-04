Das sind die beliebtesten Brunch-Lokale im Land

Ein ausgiebiges Frühstück mit Freunden und Familie gehört für viele zu einem perfekten Wochenende dazu. Der Gourmetführer Falstaff hat auf seinem Online-Portal eine Abstimmung initiiert und nach den beliebtesten Brunchlokalen in jedem Bundesland gefragt. Diese sind:

Wien: &flora, 1070 Wien

Niederösterreich: Café Arkadia, Traiskirchen

Oberösterreich: Tiktak, Linz

Burgenland: Mittelstation, Markt St. Martin

Steiermark: Die Brotbar, Kaindorf bei Hartberg

Kärnten: Zeitlos im Dom, Bleiburg

Salzburg: Humboldt, Stadt Salzburg

Tirol: Adlers, Innsbruck

Vorarlberg: Frööd, Brand

In Oberösterreich wurde von den Falstaff-Genießern das Tiktak auf der Linzer Landstraße zum Sieger gekürt – vor dem Café Zauner in Bad Ischl und dem Josef in der Linzer Innenstadt. Dahinter gereiht wurden: Café Schadzi (Linz), Stadtliebe (Linz), Kaffeewerkstatt (St. Wolfgang), Kaffeesiederei Immervoll (Bad Ischl), Die Röhre (Unterach am Attersee), Traunzeit (Wels), Mathis Eatery, Coffee & Bar (Gallneukirchen)

