10 Weine für die Stille Nacht

Weihnachten steht dieses Jahr unter einem anderen Stern. Die vergangenen Monate haben uns ein wenig geerdet, aber trotzdem vielen den Boden unter den Füßen weggezogen. Neben der wirtschaftlichen Misere trat die Vereinsamung von vielen Menschen erkennbar in den Vordergrund.

Mit einem besinnlichen Weihnachtsfest kann zumindest der Tristesse ein Schnippchen geschlagen werden. Treffen Sie – soweit als möglich – Ihre Freunde und Verwandten, gönnen Sie sich ein Glas Wein und feiern Sie die Feiertage behutsam gemeinsam.

Die Sommeliers der OÖN haben dieses Mal zehn preiswerte Weine ausgesucht, die vorzüglich schmecken und die kommenden Tage in ein festliches Kleid hüllen. Wir wünschen besinnliche Weihnachtstage, bleiben Sie gesund und rutschen Sie gut ins neue Jahr.

Und so bestellen Sie

Ordern Sie Ihre Lieblingsweine (Mindestbestellmenge ist ein Karton zu sechs gleichen Flaschen) unter wein@nachrichten.at. Der Winzer verschickt diese versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Bei Bestellungen, die bis 16. Dezember eintreffen, wird die Zustellung vor Weihnachten garantiert.

Erich Berger

Kremstal

Riesling Sekt Brut 2018

Gedersdorf

12 Euro

Sekt, wie er sein soll: vom Aperitif über diverse Speisen bis zur Erfrischung nach dem Menü. Der Riesling zeigt sich in seiner erfrischenden Form. Ausdrucksstark, fruchtbetont und rassig. Herrlich duftend und mit dezenter Würze und kecker Säure ausgestattet.

Norbert Bauer

Weinviertel

Riesling Ried

Diermannsee 2019

Jetzelsdorf

7,20 Euro

Ein ruhiger Sortenvertreter mit reifen Steinobstnoten. Dazu belebendes Mundgefühl, schönes Süße-Säure-Spiel, leichtfüßig mit festem Grip, kalkige Mineralik als Gegenpol zur Extrakt-Fruchtsüße. Schöner, langer Abgang.

Leopold Figl

Traisental DAC

Sonnleithen 2018

Traismauer

9 Euro

Bunter Fruchtmix aus Melonen, dezente Honigblüten, gelber Apfel und Kräutermix. Am Gaumen präsentiert sich dieser elegante Lagenwein mit edler Mineralik, schöner Extrakt- und Fruchtsubstanz. Ein feiner Veltliner mit druckvollem Finale.

Weingut Prieler

Burgenland

Chardonnay Sinner Bio 2019

Schützen

11 Euro

In der Nase ausgeprägte Quitte, Williamsbirne und exotische Früchte. Am Gaumen vollmundig, angenehme Fruchtsüße, cremige Textur und mineralische Noten im Abgang. Schöne Extraktfülle und klare Leithaberg-Impressionen.

Arkadenhof Brolli

Südsteiermark DAC

Sauvignon Blanc 2019

Gamlitz

12 Euro

Bukett nach saftigen, reifen Stachelbeeren. Fruchtig, grasig und würzig. Ein typisch steirischer Vertreter mit tiefer Aromakomplexität und vitaler Säurestruktur. Idealer Begleiter zu Meeresfrüchten. Ein Wein, der viel

Trinkfreude bereitet.

Weingut Gober

Burgenland

Blaufränkisch

Hochäcker 2016

Horitschon

6,50 Euro

Im rubinrot strahlenden Glas entdeckt man im Bouquet viel Kirschfrucht, gepaart mit angenehmer Würze. Beides zeigt sich ebenso am Gaumen, dazu knackiges Tannin: Ein schön ausgereifter Wein, der den Gaumen auf Trab hält.

Weingut Goldenits

Burgenland

Blauer Zweigelt

Heideboden 2018

Tadten

8,40 Euro

In der Nase intensiv-würzige Kirschfrucht, am Gaumen saftig und ausgesprochen fruchtig, dazu weiches Tannin, feine dunkelfruchtige Textur im angenehmen Abgang. Blauer Zweigelt vom Neusiedlersee,

genau so, wie man ihn sich vorstellt.

Weingut Strehn

Burgenland

St. Laurent Kiesel 2017

Deutschkreutz

9 Euro

St. Laurent als sanfte Erscheinung mit starkem Charakter. Erfrischender Beerenmix in der Nase, am Gaumen elegante Würze mit bestimmender Frucht und spürbarer Mineralik. Die Matura im gebrauchten Holzfass rundet das Geschmacksprofil beim Abgang ab.

Stiftsweingut Reichersberg

Burgenland

Cuvée Präpositus 2017

Deutschkreutz

10,90 Euro

Deutschkreutz als Herkunft dieser eleganten Cuvée. Eine Extraktdichte wird durch einen eleganten Fruchtmix bestätigt. Dunkle Beeren und Cassis, dazu dezent rauchige Noten der Fasslagerung begleiten den langen Abgang: Preis-Leistungs-Wein des Monats.

Birgit Braunstein

Burgenland

Cuvée Wildwux 2017

Purbach

14,40 Euro

Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt und Merlot mit rubinroter Farbe. Rote Früchte, würzige Noten und ein Hauch von Mineralität dominieren die Aromen. Am Gaumen sind Süße und Dichte schmeckbar. Die Holzfassreife verleiht der Cuvée einen runden, samtigen Abgang.

... und etwas zum Essen

Die Autorin Annabelle Knaur hat im Eigenverlag (www.knaur.com) eben ihr neues Winterkochbuch herausgegeben. Eine köstliche Lektüre für die kommenden Wochen. Zu dem feinen Schmorgericht vom Schwein harmoniert der St. Laurent von Pia Strehn aus Deutschkreutz vorzüglich.

Annabelle Knaur

Französische Casserole mit Estragon

Zutaten (Für sechs Personen):

1,2 kg Schulter oder Hals vom Schwein, in 2-3 cm große Würfel geschnitten, Olivenöl, 400 g Schalotten, geschält, 200 g Speckwürfel, 1 Zwiebel, in Würfel geschnitten, 3 Selleriestangen, in dünne Scheiben geschnitten, 50 g Butter, 300 ml Apfelmost, 500 ml Hühnerfond, 1 EL Maisstärke, 150 ml Crème fraîche, 2 EL Dijonsenf, 3 EL frischer Estragon, klein gehackt, Salz und Pfeffer aus der Mühle, 350 g Couscous

Bild: XABIER MENDIOLA

Zubereitung:

Backofen vorheizen (160 °C). Öl im Bräter erhitzen, Schweinefleisch portionsweise braun anbraten, beiseitestellen. Im selben Topf die Schalotten in etwas Öl andünsten, aus der Pfanne nehmen. Speck, Zwiebel und Sellerie in Butter weich dünsten. Mit Most und Fond ablöschen, Fleisch zurück in den Topf und einmal aufkochen. Zugedeckt in den Ofen schieben. Nach 1 Stunde die Schalotten dazugeben und 30 Minuten braten.

Bräter aus dem Backofen nehmen, auf den Herd stellen. Maisstärke mit 1 EL kaltem Wasser in einer Schale verrühren, zum Fleisch geben, nochmals aufkochen. Crème fraîche, Senf und einen Teil vom Estragon einrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Couscous nach Packungsangabe zubereiten. Vor dem Servieren den restlichen Estragon über die Casserole streuen.

TIPP: Kann am Vortag vorbereitet werden, schmeckt auch mit Salzerdäpfeln als Beilage