Wie Sie Salzburgs Festspiel-Premieren live im Kino erleben

Woran in den ungewissesten Stunden vor wenigen Monaten sogar Optimisten gezweifelt haben, findet heute in einer Woche doch statt. Die Salzburger Festspiele eröffnen die Saison zum 100-Jahr-Jubiläum mit zwei Premieren – neben dem berühmten Jedermann, dem Theater vom Leben und Sterben des reichen Mannes, komplettiert Richard Strauss’ Oper Elektra den historischen Auftakt im Corona-Sommer.

Und weil durch die Pandemie so vieles anders geworden ist, gibt es erstmals die Gelegenheit, diese beiden Premieren im Kino unkompliziert und sicher zu sehen – live aus Salzburg übertragen. So dürfen die OÖNachrichten und das Kino Freistadt sowie das Linzer City Kino in Kooperation mit den Salzburger Festspielen zum exklusiven Erlebnis laden, dabei zu sein, wenn Tobias Moretti seine letzte Saison als Jedermann auf dem Domplatz beginnt und Burgtheater-Schauspielerin Caroline Peters ihre erste als Buhlschaft. Die Übertragung startet in beiden Kinos um 21 Uhr.

Bereits am Nachmittag, ab 17 Uhr, ist zu sehen, wie die litauische Sopranistin Ausrine Stundyte ihr Festspiel-Debüt als "Elektra" in der Felsenreitschule gibt. Regie führt der polnische Theatermacher und Intendant Krzysztof Warlikowski, Franz Welser-Möst dirigiert die Wiener Philharmoniker.

Die OÖNachrichten verlosen für die Übertragungen in beiden Kinos Karten unter www.nachrichten.at, für OÖNcard-Inhaber gibt es Rabatt an den Kinokassen. "Gerade in Corona-Zeiten ist die Bespielung der Kinos ein wichtiges Zeichen. Gesundheit geht vor, aber der Hunger nach Kultur ist übergroß", sagt Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler. 240.000 Karten sollten für "ihre" Festspiele verkauft werden. Corona-bedingt wurde die Spielzeit von zwei Monaten auf August verkürzt, die Karten auf knapp 77.000 Stück limitiert.

Dass die Eröffnung nun in Österreich, Deutschland und der Schweiz live projiziert wird, "ist ein Lichtblick für alle, die sich so sehr auf die Festspiele gefreut haben, aber nun nicht direkt dabei sein können", sagt Rabl-Stadler.

Verlosung bis 30. 7. unter: nachrichten.at/gewinnspiele, Infos: moviemento.at, kino-freistadt.at