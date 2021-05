Werk von Linzer Art-Brut-Künstler in der Albertina

Das Bild zeigt einen lebensgroßen Drachen. "Ich bin sehr stolz, dass mein Werk in so einem berühmten Museum hängt", sagt der Künstler, der gestern seinen 25. Geburtstag feierte. Die Arbeit wurde der Albertina vom Diakoniewerk Gallneukirchen, in deren Kunstwerkstatt Öllinger seit vier Jahren tätig ist, geschenkt. "Art Brut" bezeichnet Kunst von Randgruppen, psychisch Erkrankten oder Menschen mit mentaler Beeinträchtigung.

"Starke, ungebändigte Kunst"

Gemalt hat Öllinger das Bild vor einem Jahr während einer Kunstaktion des "Aktionsraum Linkz", des Diakoniewerks und des Künstlers Tomak. Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder sah das Werk in der nachfolgenden Ausstellung und nahm es in seine Sammlung auf, wo es bis jetzt 240 Art-Brut-Kunstwerke gibt. "Diese Kunst spiegelt eine besondere Kraft wider", sagt der gebürtige Linzer Schröder. "Es ist eine starke, ungebändigte Kunst, die uns mitreißt."

Öllinger hofft nun, dass sein Bild schon bald in einer Ausstellung zu sehen ist – und noch weitere Werke übernommen werden. (hes)